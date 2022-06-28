Губернатор Псковской области сообщил о гибели двух военных на Украине

В Псковской области простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине, сообщил губернатор региона. Это третье сообщение от главы области на эту тему за неделю. Последний раз Минобороны сообщало о потерях 25 марта *

Андрей Михайлов и Степан Журавлев (Фото: MV_007_Pskov / Telegram)

В Псковской области прошли похороны двух погибших на Украине военных, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram.

«Простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Проводили в последний путь сержанта Степана Журавлева, ефрейтора Андрея Михайлова», — написал Ведерников, выразив соболезнования семьям погибших.

Россия начала военную спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. После этого власти Украины разорвали с Москвой дипломатические отношения, объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ведерников после начала спецоперации России на Украине регулярно публикует сообщения о погибших, выражая соболезнования их родным. За последнюю неделю это третье сообщение о гибели военнослужащих из Псковской области в Telegram-канале губернатора. Так, 21 июня губернатор написал о гибели рядового Владимира Качкина, 25 июня — о похоронах гвардии старшего сержанта Александра Бибякова, гвардии младшего сержанта Андрея Усанина и гвардии ефрейтора Артема Топалова.

О гибели военнослужащих сообщают также власти других регионов. Так, накануне в Челябинске состоялось прощание с 20-летним морским пехотинцем Олегом Кузнецовым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине еще в марте.

С начала июня военкор «Первого канала» Ирина Кукусенкова сообщала, что Россия и Украины провели несколько обменов телами погибших. По ее словам, с 4 по 14 июня стороны договорились об обмене более 260 тел.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данных о деталях спецоперации на Украине только на основании официальных российских источников.

С начала специальной военной операции на Украине Минобороны России дважды давало официальную информацию о количестве погибших: в начале и конце марта. По данным на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены были 3825 человек.