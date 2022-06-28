Губернатор Псковской области сообщил о гибели двух военных на Украине

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 16:34
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
Как найти ответы на самые сложные финансовые вопросы РБК и Яндекс Кью, 18:20
Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20 Политика, 18:18
Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России Бизнес, 18:17
Госдума приняла закон о налогообложении операций с ЦФА Крипто, 18:15
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:08
Лавров назвал достойной кандидатуры Аргентины и Ирана в БРИКС Политика, 18:06
«Атон-менеджмент» планирует закрыть БПИФ на ETF и фонды в валюте Инвестиции, 18:03
Владелец ретрокара без ремней пожаловался на штраф за их отсутствие Авто, 17:58
США ввели запрет на импорт российского золота Экономика, 17:54
Нигматуллин назвал тайным планом возможный уход Баринова из «Локомотива» Спорт, 17:52
Хакеры атаковали сайт Росреестра Технологии и медиа, 17:50
США ввели санкции против Сердюкова и Канделаки Политика, 17:46

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Псковской области сообщил о гибели двух военных на Украине

В Псковской области простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине, сообщил губернатор региона. Это третье сообщение от главы области на эту тему за неделю. Последний раз Минобороны сообщало о потерях 25 марта *
Андрей Михайлов и Степан Журавлев
Андрей Михайлов и Степан Журавлев (Фото: MV_007_Pskov / Telegram)

В Псковской области прошли похороны двух погибших на Украине военных, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram.

«Простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Проводили в последний путь сержанта Степана Журавлева, ефрейтора Андрея Михайлова», — написал Ведерников, выразив соболезнования семьям погибших.

Россия начала военную спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. После этого власти Украины разорвали с Москвой дипломатические отношения, объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ведерников после начала спецоперации России на Украине регулярно публикует сообщения о погибших, выражая соболезнования их родным. За последнюю неделю это третье сообщение о гибели военнослужащих из Псковской области в Telegram-канале губернатора. Так, 21 июня губернатор написал о гибели рядового Владимира Качкина, 25 июня — о похоронах гвардии старшего сержанта Александра Бибякова, гвардии младшего сержанта Андрея Усанина и гвардии ефрейтора Артема Топалова.

Суд в Светлогорске запретил СМИ публиковать списки погибших на Украине
Политика
Фото:Александр Гармаев / ТАСС

О гибели военнослужащих сообщают также власти других регионов. Так, накануне в Челябинске состоялось прощание с 20-летним морским пехотинцем Олегом Кузнецовым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине еще в марте.

С начала июня военкор «Первого канала» Ирина Кукусенкова сообщала, что Россия и Украины провели несколько обменов телами погибших. По ее словам, с 4 по 14 июня стороны договорились об обмене более 260 тел.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Растяжка в офисе: 5 простых и эффективных упражнений
Инструкции
Pro
Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать
Инструкции

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данных о деталях спецоперации на Украине только на основании официальных российских источников.

С начала специальной военной операции на Украине Минобороны России дважды давало официальную информацию о количестве погибших: в начале и конце марта. По данным на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены были 3825 человек.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Михаил Ведерников Псковская область погибшие военные

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Британский главком предупредил о росте угрозы России после спецоперации
Политика
Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»
Политика
Путин нанесет первые зарубежные визиты с начала спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter