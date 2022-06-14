Военкор «Первого канала» сообщила, что Киев и Москва провели обмен телами

Стороны передали по 56 тел, сообщила военкор «Первого канала» Куксенкова. Обмен провели на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных, сообщила в Telegram корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

Обмен произошел утром 14 июня на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Стороны передали по 56 тел.

РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны России и пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

8 июня Куксенкова сообщила, что Россия и Украина передали по 50 тел. Еще четырьмя днями ранее стороны провели обмен по формуле 160 на 160.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Минобороны России раскрывало данные о потерях армии дважды: в начале и конце марта. По данным на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825.

Украина, как сообщил 11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала военной операции России потеряла до 10 тыс. военных. По словам другого советника Михаила Подоляка, ежедневно потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми.