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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Светлогорске запретил СМИ публиковать списки погибших на Украине

Иск подала военная прокуратура гарнизона Балтфлота к псковскому СМИ. Суд признал список, составленный из данных официальных лиц и открытых источников, запрещенной к распространению информацией
Фото: Александр Гармаев / ТАСС
Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Светлогорский городской суд Калининградской области признал список погибших на Украине военных, размещенный псковским порталом 60.ru, запрещенной к распространению в России информацией, передает 74.ru, который входит в эту же «Сеть городских порталов».

Иск поступил от 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, мнение ведомства поддержал представитель Роскомнадзора.

По данным «Коммерсанта», прокуратура в иске заявила, что информация о погибших в операции может подпадать под действие ст. 283 и 283.1 УК (разглашение гостайны и незаконный доступ к гостайне). Кроме того, ведомство сослалось на указ президента России №1203, который относит к гостайне «сведения о потерях личного состава российской армии» при проведении спецопераций. Прокуратура упомянула ст. 276 УК (шпионаж), ст. 13.11 КоАП (нарушение закона о персональных данных) и ст. 137 УК (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия).

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Суд пришел к выводу, что список погибших военных относится к сведениям, «раскрывающим потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Инстанция также сочла, что информация относится к гостайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность.

После решения суда «Страницы памяти», где перечислялись имена погибших преимущественно на основании сообщений официальных лиц, удалили и другие входящие в сеть городские сайты. «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию указал, что это было сделано после предупреждения от Роскомнадзора.

РБК направил запрос в пресс-службу суда.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В тот же день Роскомнадзор заявил, что СМИ при освещении спецоперации должны опираться на данные официальных российских источников.

Минобороны раскрывало сведения о потерях российской армии дважды, 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта,1351 российский военный погиб, 3825 получили ранения.

Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов пояснил, что Минобороны с тех пор не сообщало о погибших, поскольку из-за изменения тактики ведения боевых действий «такого количества погибших уже нет». Он добавил, что новые приемы ведения боя «приносят ощутимые результаты».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
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суд погибшие Военная операция на Украине Калининградская область Роскомнадзор СМИ
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