В Челябинске простились с погибшим на Украине морпехом
В Челябинске состоялось прощание с 20-летним морским пехотинцем Олегом Кузнецовым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине в марте. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на отчима погибшего. Изданию подтвердили эту информацию в военкомате Тракторозаводского и Ленинского районов.
«Олег был человеком, преданным Родине. С детства мечтал стать моряком вместе с братом. У него брат погодка, закончил служить в морской пехоте Балтийского флота, и Олег тоже пошел. Год срочки, потом контракт подписал. Погиб он 6 марта, незадолго до своего дня рождения. Они вышли одни из первых в бой. Его тело долгое время не могли найти, что мы только не пережили за это время. Вот сейчас только прощание, потом — кремация и в среду — похороны.
Челябинское информационное агентство «Первое областное» уточнило, что Олег Кузнецов служил по контракту в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Балтийского флота.
Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова несколько раз сообщала об обмене телами убитых, который производили представители России и Украины. Последний из них произошел 14 июня на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, стороны передали по 56 тел.
8 июня Куксенкова сообщила, что Россия и Украина передали по 50 тел. Еще четырьмя днями ранее стороны провели обмен по формуле 160 на 160.
С начала специальной военной операции на Украине Минобороны России дважды давало официальную информацию о количестве погибших: в начале и конце марта. По данным на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825.
Украина, как сообщил 11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала военной операции России потеряла до 10 тыс. военных. По словам другого советника Михаила Подоляка, ежедневно потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми.
В регионах периодически сообщают о похоронах погибших на Украине военных.