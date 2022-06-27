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Военная операция на Украине ,  
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В Челябинске простились с погибшим на Украине морпехом

Олег Кузнецов
Олег Кузнецов (Фото: ulia0509 / VK)

В Челябинске состоялось прощание с 20-летним морским пехотинцем Олегом Кузнецовым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине в марте. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на отчима погибшего. Изданию подтвердили эту информацию в военкомате Тракторозаводского и Ленинского районов.

«Олег был человеком, преданным Родине. С детства мечтал стать моряком вместе с братом. У него брат погодка, закончил служить в морской пехоте Балтийского флота, и Олег тоже пошел. Год срочки, потом контракт подписал. Погиб он 6 марта, незадолго до своего дня рождения. Они вышли одни из первых в бой. Его тело долгое время не могли найти, что мы только не пережили за это время. Вот сейчас только прощание, потом — кремация и в среду — похороны.

Челябинское информационное агентство «Первое областное» уточнило, что Олег Кузнецов служил по контракту в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Балтийского флота.

Военкор «Первого канала» сообщила, что Киев и Москва провели обмен телами
Политика
Фото:Bernat Armangue / AP

Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова несколько раз сообщала об обмене телами убитых, который производили представители России и Украины. Последний из них произошел 14 июня на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, стороны передали по 56 тел.

8 июня Куксенкова сообщила, что Россия и Украина передали по 50 тел. Еще четырьмя днями ранее стороны провели обмен по формуле 160 на 160.

С начала специальной военной операции на Украине Минобороны России дважды давало официальную информацию о количестве погибших: в начале и конце марта. По данным на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825.

Украина, как сообщил 11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала военной операции России потеряла до 10 тыс. военных. По словам другого советника Михаила Подоляка, ежедневно потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

В регионах периодически сообщают о похоронах погибших на Украине военных.

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Теги
похороны Украина Челябинская область Военная операция на Украине

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