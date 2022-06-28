СК сообщил, что адвоката Сафронова задержали по делу о фейках об армии
Президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защищавшего интересы журналиста Ивана Сафронова, задержали по делу о распространении фейков о действиях российской армии, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.
Против Талантова возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической ненависти). По этой статье адвокату грозят штраф до 5 млн руб., принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
По версии следствия, в апреле Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения» о деятельности российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Дома и по месту работы адвоката проведут обыски.
О том, что дело возбуждено по делу о фейках об армии, РБК сообщил и адвокат Евгений Смирнов, также защищающий Сафронова. «Дело возбуждено в Москве по ч. 2 ст. 207.3, связи с ним нет», — сказал он.
О своем задержании в Удмуртии Талантов сообщил утром 28 июня. Тогда адвокат написал, то его везут в региональное управление СК.
Талантов представлял интересы бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. С 7 июля 2020 года Сафронов находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в госизмене, по этой статье журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Как считает следствие, Сафронов передавал секретную информацию чешской и немецкой разведкам. Сам он свою вину не признает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.
В прошлом году за границу уехал другой адвокат, защищающий Сафронова, — Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). В России он в розыске, следствие обвиняет адвоката в разглашении данных предварительного расследования. Уже после отъезда, в декабре, Павлов сообщил о полученном от Минюста документе, в котором говорится, что дело о госизмене заведено и против него самого.