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Дело Ивана Сафронова ,  

В Удмуртии задержали адвоката Ивана Сафронова

По словам Талантова, его везут в управление СК по Удмуртии. В прошлом году документ Минюста о возбуждении против него уголовного дела по статье о госизмене получил адвокат Павлов (признан иноагентом), также защищавший Сафронова
Дмитрий Талантов
Дмитрий Талантов (Фото: Дмитрий Талантов / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

В Удмуртии задержали президента адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова, он защищал журналиста Ивана Сафронова. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил сам адвокат.

«Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, [пока] не видят [представители] СК по Удмуртии», — написал он.

По словам Талантова, его везут в местное управление Следственного комитета.

«Дела по Талантову в производстве нашего следственного управления нет», — сообщили РБК в управлении СК по Удмуртии.

Дело Сафронова: в чем проблемы с преследованием за госизмену в России
Общество
Иван Сафронов

РБК направил запросы в Следственный комитет России и адвокатскую палату Удмуртии.

В сентябре 2021 года об отъезде за границу сообщил другой адвокат, защищавший Сафронова, — Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). В России его объявили в розыск, следствие обвиняет адвоката в разглашении данных предварительного расследования.

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Обвинение связано с двумя эпизодами: когда Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и когда он сообщил журналистам о появлении в деле показаний секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Сам адвокат назвал свое преследование «местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел» (помимо Сафронова он представлял в том числе интересы бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которая в конце 2020 года получила 15 лет колонии по делу о шпионаже, и физика Валерия Голубкина, подозреваемого в госизмене) и добавил, что при обыске у него изъяли полное досье защиты по делу Сафронова. В декабре 2021 года Павлов сообщил о полученном от Минюста документе, в котором говорится, что дело о госизмене заведено и против самого юриста.

Как сообщал «Коммерсантъ», глава следственный бригады Следственного управления ФСБ Александр Чабан еще на стадии предварительного следствия запретил адвокатам делать выписки из засекреченного дела о госизмене, возбужденного против Сафронова. Эта мера касалась всех документов, включенных в дело, в том числе тех, в которых не содержится гостайна. Адвокаты подали жалобы, но суд признал действия сотрудников ФСБ законными, писало издание.

Сафронов — журналист, бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса». С 7 июля 2020 года он находится в СИЗО. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как считает следствие, он передавал секретные сведения чешской и немецкой разведкам. Сам Сафронов свою вину не признает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Любовь Порываева
Иван Сафронов адвокат Удмуртия

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Профессиональная аналитика
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