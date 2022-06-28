В Удмуртии задержали адвоката Ивана Сафронова

По словам Талантова, его везут в управление СК по Удмуртии. В прошлом году документ Минюста о возбуждении против него уголовного дела по статье о госизмене получил адвокат Павлов (признан иноагентом), также защищавший Сафронова

Дмитрий Талантов (Фото: Дмитрий Талантов / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

В Удмуртии задержали президента адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова, он защищал журналиста Ивана Сафронова. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил сам адвокат.

«Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, [пока] не видят [представители] СК по Удмуртии», — написал он.

По словам Талантова, его везут в местное управление Следственного комитета.

«Дела по Талантову в производстве нашего следственного управления нет», — сообщили РБК в управлении СК по Удмуртии.

РБК направил запросы в Следственный комитет России и адвокатскую палату Удмуртии.

В сентябре 2021 года об отъезде за границу сообщил другой адвокат, защищавший Сафронова, — Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). В России его объявили в розыск, следствие обвиняет адвоката в разглашении данных предварительного расследования.

Читайте на РБК Pro Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда Прогнозы Pro Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику Инструкции

Обвинение связано с двумя эпизодами: когда Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и когда он сообщил журналистам о появлении в деле показаний секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Сам адвокат назвал свое преследование «местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел» (помимо Сафронова он представлял в том числе интересы бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которая в конце 2020 года получила 15 лет колонии по делу о шпионаже, и физика Валерия Голубкина, подозреваемого в госизмене) и добавил, что при обыске у него изъяли полное досье защиты по делу Сафронова. В декабре 2021 года Павлов сообщил о полученном от Минюста документе, в котором говорится, что дело о госизмене заведено и против самого юриста.

Как сообщал «Коммерсантъ», глава следственный бригады Следственного управления ФСБ Александр Чабан еще на стадии предварительного следствия запретил адвокатам делать выписки из засекреченного дела о госизмене, возбужденного против Сафронова. Эта мера касалась всех документов, включенных в дело, в том числе тех, в которых не содержится гостайна. Адвокаты подали жалобы, но суд признал действия сотрудников ФСБ законными, писало издание.

Сафронов — журналист, бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса». С 7 июля 2020 года он находится в СИЗО. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как считает следствие, он передавал секретные сведения чешской и немецкой разведкам. Сам Сафронов свою вину не признает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.