Зеленский заявил о попадании ракет в торговый центр в Кременчуге

В Кременчуге горит торговый центр на площади свыше 10 тыс. кв. м. Зеленский заявил, что в здание попали ракеты. По словам президента Украины, в нем было более тысячи человек. Пока известно о двух погибших и 20 пострадавших

В Кременчуге Полтавской области горит торговый центр, в нем находились более 1 тыс. человек, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал Зеленский. По его словам, в ТЦ попали ракеты.

Как сообщил в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, по состоянию на 17:50 известно о двух погибших и 20 раненых. Такие же данные приводит региональное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время площадь возгорания в здании составляет 10 тыс. 300 кв. м», — сообщили в управлении. В тушении пожара участвуют 115 человек. к месту ЧП отправлен пожарный поезд.

«Страна.ua» со ссылкой на первого замминистра иностранных дел Эмине Джапарову сообщает, что горит ТЦ «Амстор», он находится в 300 м от железнодорожного вокзала.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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