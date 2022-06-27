Зеленский заявил о попадании ракет в торговый центр в Кременчуге
В Кременчуге Полтавской области горит торговый центр, в нем находились более 1 тыс. человек, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал Зеленский. По его словам, в ТЦ попали ракеты.
Как сообщил в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, по состоянию на 17:50 известно о двух погибших и 20 раненых. Такие же данные приводит региональное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В настоящее время площадь возгорания в здании составляет 10 тыс. 300 кв. м», — сообщили в управлении. В тушении пожара участвуют 115 человек. к месту ЧП отправлен пожарный поезд.
«Страна.ua» со ссылкой на первого замминистра иностранных дел Эмине Джапарову сообщает, что горит ТЦ «Амстор», он находится в 300 м от железнодорожного вокзала.
РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.
В ведомстве неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.