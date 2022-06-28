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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объяснило пожар в ТЦ в Кременчуге ударом по складу рядом с ним

Украинские власти ранее сообщили о попадании в Кременчуге ракет в торговый центр — по последним данным, погибли 18 человек. В Минобороны России говорят, что ТЦ не работал, а удар был нанесен по расположенному рядом складу оружия *
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Удар в Кременчуге Полтавской области Украины был нанесен по ангару с зарубежным оружием, сообщили в Минобороны России. Детонация хранившихся там боеприпасов привела к пожару в расположенном неподалеку «не функционировавшем» торговом центре, пояснили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин, — заявили в Минобороны. — В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании ракет в торговый центр в Кременчуге. По его словам, внутри находилось около тысячи человек. Замминистра иностранных дел Эмине Джапарова уточнила, что горел ТЦ «Амстор» в 300 м от железнодорожного вокзала.

Зеленский заявил о попадании ракет в торговый центр в Кременчуге
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После удара в ТЦ начался пожар. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин утром 28 июня сообщил, что число погибших достигло 18, еще 36 числятся пропавшими без вести. 

В российском военном ведомстве неоднократно заявляли, что не атакуют гражданские объекты на Украине.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина Военная операция на Украине Полтавская область

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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