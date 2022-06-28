МИД рекомендовал не посещать Эстонию из-за «враждебного отношения»

В министерстве заявили, что решение Таллина запретить ввоз физлицами подсанкционных товаров из России направлено против «рядовых российских граждан»

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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию. Причина — решение налогово-таможенного департамента страны запретить ввоз из России некоторых категорий товаров, в том числе физлицами.

«Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Запрет на ввоз подсанкционных товаров из России в Эстонию вступает в силу 10 июля, он распространяется и на частных лиц. Под ограничения подпадают алкоголь, древесина, мебель, икра и другие товары. Санкции распространяются и на вывоз в Россию предметов роскоши, стоимость которых превышает €750. «Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок — до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц», — отметили в российском МИДе.

Евросоюз ввел против России уже шесть пакетов санкций из-за конфликта на Украине и сейчас обсуждает седьмой. В МИД Эстонии выступили за то, чтобы в него вошли ограничения против российской энергетической отрасли.