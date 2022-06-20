Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя, икры и мебели из России
В Эстонии 10 июля вступает в силу полный запрет на ввоз подсанкционных товаров из России, в том числе частными лицами, сообщается на сайте Налогово-таможенного департамента. Мера призвана не допустить получения Россией «значительной прибыли» для продолжения спецоперации на Украине.
Под ограничения попали, в частности, алкоголь, древесина и деревянные изделия, мебель, икра.
Евросоюз, вводя санкции, допустил ввоз этих товаров из России до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля.
Помимо соблюдения ограничений в рамках санкций Евросоюза Эстония также планирует в этом году отказаться от импорта российского газа. На этом фоне премьер-министр Кая Каллас предупредила о «суровой зиме». Инфляция в стране — самая высокая в еврозоне (20%).
Каллас призывала не торопиться возобновлять деловые отношения с Россией после событий на Украине. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — заявила она.
Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций, в последний из них вошло частичное нефтяное эмбарго. В МИД Эстонии в понедельник сообщили, что главы внешнеполитических ведомств ЕС на встрече в Люксембурге обсудят седьмой набор рестрикций.