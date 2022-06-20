Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя, икры и мебели из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Власти Калининградской области исключили дефицит товаров из-за мер Литвы Политика, 15:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:47
Москва выставила на торги квартиры по цене от ₽1,35 млн Недвижимость, 15:36
Home Credit утратил контроль над российским банком Бизнес, 15:33
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке Финансы, 15:32
Telegraph узнала об уходе приглашенного Абрамовичем директора «Челси» Спорт, 15:25
В «Спартаке» оценили риск ухода футболиста после санкций сборной Польши Спорт, 15:20
Футболиста исключили из сборной Польши из-за перехода в «Спартак» Спорт, 15:19
Салихова посоветовала агенту Гурцкая «продавливать диваны у блогеров» Спорт, 15:19
Курс доллара обвалился ниже ₽55,5 впервые с июля 2015 года Инвестиции, 15:16
Власти сообщили подробности удара по буровым платформам в Черном море Политика, 15:15
Курбан Бердыев возглавил иранский клуб Спорт, 15:09
Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций Политика, 15:07
Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом Политика, 15:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя, икры и мебели из России

Запрет вступит в силу 10 июля. Под ограничения попадут икра, алкоголь, изделия из дерева, мебель и другие категории товаров. Меры введены из-за европейских санкций
Фото: John Locher / AP
Фото: John Locher / AP

В Эстонии 10 июля вступает в силу полный запрет на ввоз подсанкционных товаров из России, в том числе частными лицами, сообщается на сайте Налогово-таможенного департамента. Мера призвана не допустить получения Россией «значительной прибыли» для продолжения спецоперации на Украине.

Под ограничения попали, в частности, алкоголь, древесина и деревянные изделия, мебель, икра.

Премьер Эстонии предупредила, что страну ждет «суровая зима»
Политика
Фото:Guo Chunju / XinHua / Global Look Press

Евросоюз, вводя санкции, допустил ввоз этих товаров из России до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля.

Помимо соблюдения ограничений в рамках санкций Евросоюза Эстония также планирует в этом году отказаться от импорта российского газа. На этом фоне премьер-министр Кая Каллас предупредила о «суровой зиме». Инфляция в стране — самая высокая в еврозоне (20%).

Каллас призывала не торопиться возобновлять деловые отношения с Россией после событий на Украине. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — заявила она.

Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций, в последний из них вошло частичное нефтяное эмбарго. В МИД Эстонии в понедельник сообщили, что главы внешнеполитических ведомств ЕС на встрече в Люксембурге обсудят седьмой набор рестрикций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Сделки M&A времен спецоперации и катапультирование западных компаний
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эстония санкции против России икра алкоголь ЕС

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций
Экономика
Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге
Политика
В Эстонии призвали не спешить с возобновлением деловых связей с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter