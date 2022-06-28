Польша заявила о планах выставить счет «Газпрому» за прекращение поставок

Варшава не может не отреагировать, когда решения о прекращении поставок газа принимаются «в одностороннем порядке и без соответствующих условий в контракте», заявил министр госактивов Польши

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Польша намерена выставить счет «Газпрому» за прекращение поставок после отказа страны перейти на расчеты в рублях, со ссылкой на вице-премьера — министра государственных активов Польши Яцека Сасина сообщила Wirtualna Polska.

«Мы согласны с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу и намерены призвать российского газового гиганта к ответу за это решение. Не может быть, чтобы такие решения принимались в одностороннем порядке, без соответствующих условий в контракте, а мы не реагировали», — сказал Сасин.

По словам министра, Польша потребует от «Газпрома» компенсировать потери, которые понесла из-за действий концерна. Он также напомнил, что Варшава не хотела продлевать контракт, но согласно ему газ должен был поставляться в страну до конца года.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

«Газпром» прекратил поставки в Польшу 27 апреля. Причиной стал отказ PGNiG перейти на расчеты в рублях. Этот механизм президент России Владимир Путин ввел в конце марта в ответ на западные санкции, в частности на заморозку около половины российских золотовалютных резервов за рубежом. Варшава сочла нарушением контракта и отказалась исполнять новую схему оплаты.

После остановки прокачки Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа. «Спустя 30 лет можно сказать, что газовые отношения между Польшей и Россией прекращают свое существование», — отметил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. За день до остановки контрактов Варшава ввела санкции против «Газпрома» и НОВАТЭКа.