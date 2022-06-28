NBC узнал о плане Байдена продлить размещение дополнительных сил в Польше

Президент США Джо Байден может продлить срок нахождения в стране дополнительного контингента военных в Польше. Около 1,7 тыс. военных прибыли в страну на фоне сообщений о возможном «вторжении» России на Украину в начале февраля

Президент США Джо Байден на встрече с американскими военными в Польше 28 апреля (Фото: Adam Schultz / White House / Global Look Press)

Президент США Джо Байден планирует продлить размещение части дополнительных войск в Польше и изменить дислокацию контингента в странах Балтии. Он сделает объявление на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух экс-чиновников и одного европейского чиновника.

По словам собеседников, США может развернуть новые войска в регионе на более постоянной основе. Их число будет минимальным, но несколько сотен военных смогут оставаться в Польше дольше, чем предполагалось.

Перед поездкой Байден может сообщить об изменениях в составе американских войск, которые коснутся Литвы, Латвии и Эстонии. Подобное объявление могут сделать и союзники по НАТО, указали источники телеканала.

Кроме того, американский президент вероятно объявит о том, что в ближайшие несколько лет США дополнит свое присутствие на военно-морской базе Рота в Испании двумя кораблями.

Дополнительные американские силы прибыли в Польшу 5 февраля на фоне сообщений западных СМИ и политиков о возможном «вторжении» на Украину и роста напряженности в регионе. В страну приехал основной контингент 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт Брэгг.

Еще через два дня министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что дополнительные силы США в составе 1,7 тыс. человек разместят на юго-востоке страны, где она граничит с Украиной. К середине февраля в стране находились примерно 5 тыс. американских военных.

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После того, как Россия начала военную операцию на Украине, опасения польских властей о безопасности страны усилились. В начале марта представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер сообщил, что США отправят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз против стран НАТО. Позже премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обвинял НАТО в том, что альянс сделал недостаточно для защиты Украины.

27 июня генеральный секретарь Ценс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек. Он сказал, что на саммите в Мадриде альянс примет новую концепцию безопасности НАТО, где Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

