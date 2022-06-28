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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал о плане Байдена продлить размещение дополнительных сил в Польше

NBC узнал, что президент США Байден продлит срок размещения дополнительных сил в Польше
Президент США Джо Байден может продлить срок нахождения в стране дополнительного контингента военных в Польше. Около 1,7 тыс. военных прибыли в страну на фоне сообщений о возможном «вторжении» России на Украину в начале февраля
Президент США Джо Байден на встрече с американскими военными в Польше 28 апреля
Президент США Джо Байден на встрече с американскими военными в Польше 28 апреля (Фото: Adam Schultz / White House / Global Look Press)

Президент США Джо Байден планирует продлить размещение части дополнительных войск в Польше и изменить дислокацию контингента в странах Балтии. Он сделает объявление на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух экс-чиновников и одного европейского чиновника.

По словам собеседников, США может развернуть новые войска в регионе на более постоянной основе. Их число будет минимальным, но несколько сотен военных смогут оставаться в Польше дольше, чем предполагалось.

Перед поездкой Байден может сообщить об изменениях в составе американских войск, которые коснутся Литвы, Латвии и Эстонии. Подобное объявление могут сделать и союзники по НАТО, указали источники телеканала.

Кроме того, американский президент вероятно объявит о том, что в ближайшие несколько лет США дополнит свое присутствие на военно-морской базе Рота в Испании двумя кораблями.

НАТО решило увеличить численность сил быстрого реагирования до 300 тыс.
Политика
Фото:Mindaugas Kulbis / AP

Дополнительные американские силы прибыли в Польшу 5 февраля на фоне сообщений западных СМИ и политиков о возможном «вторжении» на Украину и роста напряженности в регионе. В страну приехал основной контингент 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт Брэгг.

Еще через два дня министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что дополнительные силы США в составе 1,7 тыс. человек разместят на юго-востоке страны, где она граничит с Украиной. К середине февраля в стране находились примерно 5 тыс. американских военных.

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После того, как Россия начала военную операцию на Украине, опасения польских властей о безопасности страны усилились. В начале марта представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер сообщил, что США отправят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз против стран НАТО. Позже премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обвинял НАТО в том, что альянс сделал недостаточно для защиты Украины.

Премьер Польши заявил, что НАТО сделало недостаточно для защиты Украины
Политика

27 июня генеральный секретарь Ценс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек. Он сказал, что на саммите в Мадриде альянс примет новую концепцию безопасности НАТО, где Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Польша Балтия США военное присутствие НАТО

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Профессиональная аналитика
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