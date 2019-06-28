Сенат не разрешил Трампу воевать с Ираном без своего одобрения

Сенат не разрешил Трампу воевать с Ираном без своего одобрения

Голосование по законопроекту началось в 05:00 по местному времени и стало самым долгим в истории. Чтобы документ приняли, его должны были поддержать 60 сенаторов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Законопроект о запрете президенту США Дональду Трампу наносить военные удары по Ирану без разрешения конгресса не прошел голосование в сенате, сообщает CNN.

На данный момент (20:00 мск) против него уже проголосовал 41 представитель Республиканской партии. Таким образом, у документа нет теоретических шансов получить необходимые для утверждения 60 голосов (в составе сената 100 человек, 53 из них — республиканцы).

Голосование шло более семи часов и побило рекорд по длительности, отмечает The Hill. Его не прекратили, чтобы дать возможность проголосовать сенаторам-демократам, которые участвуют в дебатах Демократической партии в Майами.

Аналогичный законопроект есть и в палате представителей. Его авторы Ро Ханна и Мэтт Гетц предложили запретить финансирование военных операций против Ирана до тех пор, пока такие действия не одобрит конгресс.