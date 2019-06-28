Гройсман предложил Зеленскому схему временной замены главы МИДа

Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск и пообещал внести любую кандидатуру на должность первого замминистра, который будет исполнять обязанности главы МИДа

Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил способ, который поможет временно заменить главу украинского министерства иностранных дел Павла Климкина, передает ТСН.

По словам премьера, президент Владимир Зеленский может предложить Климкину уйти в отпуск на несколько месяцев. Гройсман также пообещал подписать заявление. «Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности», — сказал глава кабмина и добавил, что кандидатуру должен предложить президент.

В мае Климкин написал заявление об отставке, однако проект о его увольнении не набрал нужного числа голосов в Раде. Министр сам обращался к парламенту и просил утвердить его уход, он отмечал, что «это отвечает настоящей европейской политической культуре».

Накануне Зеленский раскритиковал Климкина из-за ситуации с российской нотой по поводу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Глава государства указал, что МИД не согласовал с ним ответ Москве, что может поставить под угрозу освобождение украинцев. Зеленский также потребовал от ведомства публично объяснить свои действия. Климкин заявил, что у его ведомства были полномочия ответить на ноту, а позднее опубликовал снимки дипломатической переписки с Россией. Документы он назвал «российской ловушкой».