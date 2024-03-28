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«Ъ» узнал о деле против экс-судей Ингушетии из-за взятки от террориста

«Коммерсантъ»: двух экс-судей из Ингушетии заподозрили во взятке от террориста
Один из бывших судей получил от бизнесмена — члена террористической организации взятку в виде машино-места, за что потом помогал ему и его родственникам при судебном преследовании. К этому был привлечен другой экс-судья
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Двух бывших судей из Ингушетии — из Верховного суда республики Сергея Бойчука и в прошлом председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева — заподозрили в воспрепятствовании правосудию после получения взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Третьим фигурантом дела стал предприниматель Адам Картоев, который является взяткодателем. По версии следствия, он является сторонником боевого крыла группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (признано в России террористической организацией и запрещено). Картоев занимался строительным бизнесом в Магасе, столице Ингушетии, в 2017–2021 годах. Его компания ООО «Техстрой», в частности, обустраивала машино-места. Одно из них в 2021-м Картоев предоставил Аушеву, с которым был знаком, рассчитывая на возможную помощь на тот момент председателя суда.

В том же году Картоев попросил Аушева помочь с делом своего племянника Магомеда Арапиева, которого Назранский районный суд осудил на три года по ст. 242.1 УК (изготовление и распространение детской порнографии). Аушев поручил Бойчуку пересмотреть это дело, и в итоге судья Верховного суда «нарушил тайну совещательной комнаты», превысил свои полномочия и изменил приговор в отношении Арапиева, который получил наказание в виде обязательных работ.

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В следующем году Аушев помог уже самому Картоеву, против которого возбудили дело ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки). Председатель вмешался в работу все того же Назранского суда, и бизнесмен за самодельную гранату-«хаттабку» на основе гранатометного выстрела получил два года колонии, которые фактически отбыл под следствием. По той же схеме избежал длительного наказания отец Картоева Магомед, у которого обнаружили оружие. Следствие выяснило, что Аушев и Бойчук способствовали смягчению наказаний не только по уголовным, но и по административным делам.

Бывших судей (они лишились статуса в конце прошлого года за дисциплинарные проступки) обвинили в воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК), Аушева также в получении взятки (ст. 290 УК), Бойчука — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Картоеву инкриминируют ст. 291 УК (дача взятки).

Аушева задержали 27 марта в Ингушетии, Бойчука — в Краснодаре, а Картоева — в Луганске. Как пишет «Ъ», он подписал контракт с военизированной структурой, чтобы участвовать в специальной военной операции, и совмещал службу со строительным бизнесом на новых территориях. Всех троих 28 марта должны доставить в Москву, вопрос их ареста будет решать Басманный районный суд.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ингушетия судьи коррупция терроризм
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