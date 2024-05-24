Московский суд арестовал брата главы Ингушетии
Следствие попросило арестовать Магомед-Башира Калиматова, старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 24 мая Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста, следует из картотеки на сайте судов общей юрисдикции.
По данным «Коммерсанта», брат главы Ингушетии обвиняется в хищении около 2 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества (ОПС, ст. 210 УК). Следствие полагает, что его сообщество создали руководитель отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в республике Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Всего в ОПС входили 34 человека, большинство из них были арестованы, в том числе Сукиев. Сейнароев скрылся и находится в международном розыске.
ОПС использовала следующую схему: отделение ПФР по Ингушетии в 2019-2021 годах запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий и не предоставляло обоснований для этого. Через единую систему электронного документооборота ПФР были сформированы реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. В некоторых случаях на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб.
Эти средства из ПФР перечисляли на расчетные счета отделений «Почты России», в назначении платежа значилось «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ». Эти средства руководство почтовых отделений обналичивало.
Об обыске в доме Магомед-Башира Калиматова по делу о хищениях из Пенсионного фонда сообщали 23 июня «Известия». Калиматов ранее руководил региональным управлением «Почты России». Младший брат Калиматова возглавляет Ингушетию с 2019 года.
В конце апреля МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что в Ингушетии задержали участников организованной преступной группы, которые подозреваются в хищении более 1 млрд руб., выделенных из бюджета страны на поддержку семей с детьми.
В пресс-службе ФСБ по Ингушетии отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы региона.
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