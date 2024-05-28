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Академики предложили Путину возглавить новый орган РАН

Академики РАН поддержали создание попечительского совета, его предложат возглавить Путину. Создание нового органа может укрепить положение РАН, считают ученые. Функции совета не должны противоречить принципам самоуправления
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Синицын / Sputnik / Reuters)

Академики Российской академии наук проголосовали за создание попечительского совета, передает корреспондент РБК с общего собрания РАН. Предложение возглавить попечительский совет ученые направят президенту Владимиру Путину.

Против создания попечительского совета проголосовал один из собравшихся, семеро воздержались. Сколько всего академиков участвовали в голосовании, не называли.

О целесообразности создания попечительской совета на собрании доложил глава комиссии академии по уставу академик Николай Макаров. Он отметил, что такого органа в академии никогда не было, хотя в последнее время идея его создания неоднократно обсуждалась.

По словам академика Макарова, комиссия по уставу РАН считает, что создание попечительского совета могло бы укрепить положение академии, повысить ее статус. Функции попечительского совета не должны вступать в противоречие с принципами самоуправления.

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Владимир Путин возглавляет попечительский совет образовательного центра «Сириус». Учредителем «Сириуса» является фонд «Талант и успех», созданный в 2014 году в Сочи по инициативе президента. Целью работы фонда является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Также Путин возглавляет наблюдательный совет российского движения детей и молодежи «Движение первых». Он принял такое предложение от одной из участниц конкурса «Большая перемена». «Движение первых» находится под санкциями ЕС, также Евросоюз ввел ограничения против руководителя «Сириуса», сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Шмелевой.

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Владимир Путин РАН попечительский совет
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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