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Горбачев-фонд назвал Мельниченко членом попечительского совета

Bloomberg: Миллиардер Андрей Мельниченко вошел в попечительский совет Горбачев-Фонда
Горбачев основал фонд в 1991-м, задачей организации стало изучение политических проблем в России и других странах, а также утверждение ценностей демократии
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Миллиардер Андрей Мельниченко вошел в попечительский совет Горбачев-Фонда, но речи о финансовой помощи не идет, сообщил Bloomberg представитель организации, не раскрыв других деталей.

Представители бизнесмена отказались комментировать агентству эти сведения.

Мельниченко — основатель производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). По оценке Forbes, Мельниченко — богатейший человек России, состояние его семьи оценивается в $25,2 млрд.

Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) был основан президентом СССР Михаилом Горбачевым в декабре 1991 года. С момента основания им руководил сам Горбачев. 30 августа 2022 года он умер в Москве на 92-м году жизни.

Фонд занимается исследованиями социальных, экономических и политических проблем в России и за рубежом, а также изучением и популяризацией политического наследия Горбачева. «Фонд стремится содействовать утверждению демократических ценностей, нравственных, гуманистических начал в жизни общества», — сообщается на его сайте.

После начала военных действий на Украине бизнесмен попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Брюссель связывал ограничения против него в том числе с тем, что он участвовал во встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022 года.

В марте прошлого года Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима». По данным Reuters, владельцем компаний стала его жена Александра, которая также находится в санкционном списке ЕС. Супруги заявляли о намерении оспорить западные санкции.

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В августе Генпрокуратура подала в суд на Мельниченко. Иск касается компании СИБЭКО, которую структуры, бенефициаром которых был бизнесмен, купили в 2018 году. Ее требуют взыскать в доход государства, считая сделку коррупционной. Знакомый с содержанием претензий к миллиардеру источник сообщил РБК, что речь идет об энергетических активах, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Financial Times опубликовала 1 сентября интервью с Мельниченко, в котором тот критически отнесся к началу военной операции на Украине, назвав ее «глобальной ошибкой». «Люди, которые пытались остановить это, не выполнили свою работу», — пояснил бизнесмен. В числе виновных он перечислил западные страны и власти Украины.

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Андрей Мельниченко Горбачев-фонд «Горбачев-фонд»
Андрей Мельниченко фото

Андрей Мельниченко

бизнесмен, основатель СУЭК и «ЕвроХим»

8 марта 1972 года

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

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