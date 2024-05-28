Белый дом оценит, пересек ли Израиль «красную линию» при ударе по Рафаху

Байден обещал ограничить поставки оружия Израилю, если тот пересечет «красную линию». По данным подконтрольного ХАМАС минздрава, после удара ЦАХАЛ в лагере беженцев в Рафахе погибли 45 человек. США выясняют, что именно произошло

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Американская администрация оценивает, является ли удар Израиля по Рафаху, в ходе которого погибли мирные жители, пересечением «красной линии», о которой говорил президент США Джо Байден, сообщает Axios со ссылкой на источники.

В начале мая Байден предупредил, что если ЦАХАЛ пересечет «красную линию» и распространит свою военную операцию на густонаселенные районы Рафаха, США приостановят поставки Израилю некоторых видов наступательных вооружений. Как пишет Axios, ее нарушением в Вашингтоне могут и посчитать гуманитарный кризис в результате массового перемещения палестинцев.

По словам собеседника Axios, США пытаются выяснить, что именно произошло в Рафахе. Представитель Совета национальной безопасности сообщил, что администрация Байдена активно сотрудничает с ЦАХАЛ для оценки обстоятельств случившегося.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан был в Иерусалиме и встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Герцогом. Как пишет Axios, они обсуждали в том числе израильскую операцию. Сотрудники Белого дома были уверены, что им удалось существенно повлиять на планы Израиля, чтобы избежать большого числа жертв среди гражданских лиц. По словам собеседника, после удара по Рафаху давление на Байдена с тем, чтобы он изменил свою политику по отношению к войне в секторе Газа, может усилиться.

26 мая со стороны Рафаха по Израилю были выпущены несколько ракет, сообщала ЦАХАЛ. После этого израильские военные нанесли удар по городу, целью стал комплекс, «в котором действовали значительные силы террористов ХАМАС» (израильские власти называют Рафах «последним оплотом» ХАМАС — именно там, по их данным, дислоцированы четыре батальона группировки). Как сообщили в ЦАХАЛ, в результате были убиты два высокопоставленных члена группировки.

Reuters со ссылкой на Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, писал, что из-за удара в лагере беженцев начался пожар, в результате погибли 45 человек. В Израиле сообщили, что при ударе по Рафаху использовали высокоточный боеприпас, но его осколки подожгли расположенный неподалеку резервуар с топливом, что и привело к пожару, передавал CNN со ссылкой на американского чиновника. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произшедшее трагической ошибкой и пообещал провести расследование. Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман заявил, что перед ударом Израиль принял меры «по минимизации вероятности причинения вреда непричастным», а ХАМАС использует гражданское население «в качестве живого щита» для прикрытия террористической деятельности.

Удар по Рафаху осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возмущен произошедшим и призвал к прекращению огня. Власти Германии назвали невыносимыми кадры с места происшествия с обгоревшими телами, а глава европейский дипломатии потребовал от Израиля выполнит предписание Международного суда ООН о прекращении операции в Рафахе. В ЕС допустили, что если этого не произйдет, Израиль может попасть под санкции.