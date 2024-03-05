Spiegel узнал о планах вернуть призыв в армию Германии

Писториус поручил бундесверу до 1 апреля подготовить предложения по модели набора на военную службу с элементами призыва, пишет Spiegel. Германия перешла на контрактную службу в 2011 году, Писториус считает это ошибкой

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Министр обороны Германии Борис Писториус планирует представить свое предложение о модели призыва на военную службу до выборов в бундестаг (пройдут в августе—сентябре следующего года), сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний приказ.

«Федеральный министр намерен принять решение по обязательной военной службе до окончания этого законодательного периода», — приводит издание цитату из введения к рабочему приказу.

По информации Spiegel, Писториус поручил «представить варианты немецкой модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом угроз».

Газета отмечает, что 5 марта Писториус отправился в командировку в Скандинавию, где среди прочего намерен изучить модель призыва в Швеции, где воинскую повинность вернули в 2017 году.

Публично министр обороны заявил, что еще не принял решения по этому вопросу, передает Tagesspiegel.

Шведская модель не подразумевает прохождения службы для всех: все выпускники школ проходят проверку, после чего армия специально обращается к подходящим для службы мужчинам и женщинам. Так Швеция набирает добровольцев на службу. В январе этого года скандинавская страна вернула гражданскую службу по призыву. Речь шла о направлении в муниципальные спасательные службы лиц с соответствующими навыками для прохождения там гражданской службы. С осени текущего года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям будут проводить для спасательных служб и специалистов в сфере электроснабжения.

Spiegel пишет, что точная реализация шведской модели призыва в Германии вряд ли возможна: в Швеции призыв затрагивает порядка 10% населения — если немецкие власти применят такой подход, то бундесвер должен обучать порядка 40 тыс. призывников ежегодно. Для этого у Берлина не хватает казарм и инструкторов. Писториус в кулуарах прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности называл возможной цифру в 3–4 тыс. призывников, пишет издание.

Еще одной проблемой, связанной с возвращением обязательной военной службы, является вопрос справедливости отбора: когда в Германии действовала воинская повинность (до 2011 года), немецкий Конституционный суд постановил, что «по возможности должны быть призваны все имеющиеся призывники», а не только их небольшое количество. Писториус в Мюнхене признавал, что этот вопрос может возникнуть снова, если ввести подобную шведской модель призыва, пишет Spiegel.

Всеобщую воинскую обязанность в Западной Германии ввели в 1956 году. В 1960-х годах срок службы в армии достигал 18 месяцев, затем его начали постепенно сокращать. В 2011 году в Германии отменили воинскую повинность, перейдя полностью на службу по контракту. Служить могут как мужчины, так и женщины.

В интервью немецкому Welt в декабре 2023 года Писториус называл ошибкой отмену обязательной службы в Германии. «В то время были причины приостановить призыв на военную службу. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это была ошибка. Просто восстановить это сейчас структурно, конституционно и политически сложно», — говорил он.

«Вот почему я смотрю на другие модели, например, на шведскую: там призываются все молодые женщины и мужчины, и только избранная часть из них в итоге проходит базовую военную службу. Мыслимо ли нечто подобное и в нашей стране, входит в эти соображения», — продолжил он.

Писториус рассказывал, что получил порядка 65 предложений по реорганизации бундесвера, в их числе были и идеи по воинской повинности.

В то же время в Германии есть и те, кто выступает против возвращения воинской повинности. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что смысла ее возвращать нет.