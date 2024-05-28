В Иракском Курдистане предупредили об атаках исламистов в Европе

Глава МВД Иракского Курдистана заявил об угрозах атак террористов и предупредил, что «Германии следует быть бдительной». Спецслужбы опасаются возможных нападений во время Евро-2024, в стране введут контроль на границах

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Министр внутренних дел Иракского Курдистана (автономного региона на севере Ирака) Ребар Ахмед Халид в интервью Tagesspiegel предупредил об угрозах атак «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Европе.

«Джихадисты просто ждут подходящей возможности», — сказал он, и добавил, что «Германии также следует быть бдительной».

Такая оценка, как пишет Tagesspiegel, совпадает с мнением немецких спецслужб, которые опасаются возможных атак террористов во время чемпионата Европы по футболу. Он пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля 2024 года. На время турнира власти Германии введут контроль на всех границах страны, «чтобы иметь возможность предотвратить въезд в страну возможных жестоких преступников», рассказывала в конце марта глава МВД Нэнси Фезер.

По мнению немецких силовиков, члены афганской структуры ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (также называется ИГИЛ-Х, она взяла на себя ответственность за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, жертвами которого стали более 140 человек) давно находятся в странах Центральной Европы. Издание пишет, что в декабре на территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия по подозрению в терроризме были арестованы граждане Таджикистана.

В том же месяце в Берлине арестовали одного из участников ХАМАС. Как писала Die Welt, уроженец Ливана с 2023 года выполнял задания палестинских боевиков. По версии прокуратуры, он должен был найти склад в столице Германии, куда члены группировки доставили бы оружие для планируемых атак по всей Европе.

The New York Times писала, что, по мнению западных спецслужб, помимо Евро-2024, возможной целью террористов могут стать и Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. После нападения боевиков на «Крокус» власти Франции решили повысить уровень террористической опасности до самого высокого. По данным BFMTV, для обеспечения безопасности на Олимпиаде привлекут около 2 тыс. человек. Франция попросила помощи 46 стран, передавал ESPN.

Возможными атаками экстремистов обеспокоены и в США. В конце апреля глава ФБР Кристофер Рэй говорил о повышенных опасениях по поводу скоординированных терактов в общественных местах, вероятность которых разведка считала крайне низкой в последнее десятилетие.