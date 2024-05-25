Die Welt раскрыла детали планировавшихся ХАМАС терактов в Германии

Планы по совершению теракта в Берлине и Рейнланд-Пфальце были сорваны после ареста в декабре одного из участников ХАМАС, пишет Die Welt. Власти Германии полностью запретили деятельность палестинской организации в ноябре 2023 года

Посольство Израиля в Берлине, Германия (Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press)

Палестинская организация ХАМАС планировала совершить теракты в Берлине и Рейнланд-Пфальце, пишет Die Welt. По информации газеты, эти планы были сорваны после ареста в декабре 2023 года в Берлине одного из участников ХАМАС.

По версии немецкого следствия, на его мобильном телефоне нашли карты с местоположением израильского посольства в Берлине и военной базы США в Рейнланд-Пфальце. Правоохранители решили, что он следил за ними.

Задержанным оказался уроженец Ливана. Следствие полагает, что он выполнял задания ХАМАС с весны 2023 года. Немецкая прокуратура полагает, что он должен был найти склад в Берлине, куда члены ХАМАС доставили бы оружие для планируемых атак по всей Европе.

Силовики арестовали и трех других предполагаемых агентов ХАМАС, которые, по утверждению следствия, помогали в поисках помещения для склада. Среди них египтянин и уроженец Нидерландов.

Об аресте четверых подозреваемых в подготовке теракта в Германии 14 декабря писал The Hill со ссылкой на немецких официальных лиц. Издание писало, что одного из них задержали в Роттердаме. Правительство Германии заявляло тогда, что эти четыре человека «были давними членами ХАМАС и участвовали в операциях ХАМАС за границей». В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что правоохранительные органы Дании арестовали семерых человек, действовавших от имени ХАМАС, которые планировали нападение на гражданских лиц на территории Европы.

ХАМАС с момента основания в 1987 году не совершала теракты за пределами территории и границ Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Движение признано террористической организацией в том числе Израилем, США, Францией, Австралией и властями ЕС. МВД Германии полностью запретило деятельность организации в ноябре 2023 года. Многие страны не признают ее террористической, среди них — Россия, Китай, Турция и Бразилия.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированные удары по Израилю, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. Через две недели Россия осудила нападение палестинского движения на Израиль, но при этом первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что «нельзя закрывать глаза» на израильские обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей.

И до начала войны ХАМАС организовывала теракты на территории Израиля. Так, в январе 2023 года один из членов группировки совершил теракт в Восточном Иерусалиме. В результате стрельбы погибли семь человек, еще трое получили ранения. Нападавшего убили прибывшие на место происшествия правоохранители. «Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте», — прокомментировали атаку в ХАМАС.

ХАМАС выступает за создание независимого палестинского государства, в том числе методами вооруженной борьбы. В этом ХАМАС отличается от ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), которое придерживается менее радикальных методов и ведет политический диалог с властями Израиля. Сейчас ФАТХ контролирует Западный берег реки Иордан, ХАМАС — сектор Газа.

Израиль выступает против создания палестинского государства и под властью ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, которое создало ООП), и под властью ХАМАС.