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Военная операция на Украине ,  
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Украинский генерал заявил о слежке офиса Зеленского за Залужным

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом Залужным

Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским информационно «сливает» главкома ВСУ Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой. Об этом в интервью депутату Верховной рады Украины Гео Леросу заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Комментируя слова Героса о том, что Залужного «убрали из медиапространства», Кривонос заявил, что офис Зеленского уже «распланировал» будущие президентские и парламентские выборы на Украине, при этом главкома ВСУ украинская верхушка якобы рассматривает как угрозу и конкурента.

«Офис (Зеленского. — РБК) красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — утверждает Кривонос.

По его словам, офис украинского президента под различными предлогами зачистил окружение главкома ВСУ и поставил туда своих людей. «Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — заявил генерал.

24 мая источник «РИА Новости» сообщил, что Залужный был ранен в результате ракетного удара российской армии в Херсонской области. По данным собеседника агентства, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, из-за которых якобы не сможет продолжать службу.

Спустя сутки полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал в своем телеграм-канале видео с Залужным, на котором главком приветствует украинцев и благодарит их за поддержку.

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О тяжелом ранении Залужного ранее также сообщали российские телеграм-каналы: военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что генерал находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале. По его данным, командующий был ранен 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, там же погибли и многие другие высокопоставленные украинские военные. Украинское Минобороны эту информацию опровергло.

Теги
Владимир Зеленский Валерий Залужный слежка Военная операция на Украине

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