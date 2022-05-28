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ТАСС узнал об интересе силовиков к «скрытым счетам» Чубайса в Европе

По данным источника агентсва, речь идет о нескольких миллиардах в иностранной валюте, «возможно, полученных незаконным путем»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» и экс-помощника президента Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов. В интересах следствия источники не уточнили, в каких именно банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

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23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс, который после «Роснано» занимал должность спецпредставителя президента, ушел со своей должности и уехал из страны. Источники РБК заявляли, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Позже стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.

В свою очередь представитель президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. «Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — заявил Песков.

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Ранее РБК сообщил об обращении нового главы «Роснано» Сергея Куликова в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Также Куликов рассказал о неуплате «Роснано» в 2017–2018 годах дивидендов правительству на 1,1 млрд руб.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Анатолий Чубайс Роснано Европа
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