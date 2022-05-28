ТАСС узнал об интересе силовиков к «скрытым счетам» Чубайса в Европе

По данным источника агентсва, речь идет о нескольких миллиардах в иностранной валюте, «возможно, полученных незаконным путем»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» и экс-помощника президента Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов. В интересах следствия источники не уточнили, в каких именно банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс, который после «Роснано» занимал должность спецпредставителя президента, ушел со своей должности и уехал из страны. Источники РБК заявляли, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Позже стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.

В свою очередь представитель президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. «Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — заявил Песков.

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Ранее РБК сообщил об обращении нового главы «Роснано» Сергея Куликова в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Также Куликов рассказал о неуплате «Роснано» в 2017–2018 годах дивидендов правительству на 1,1 млрд руб.