Кремль заявил о нежелании следить за судьбой уехавшего из России Чубайса

Анатолий Чубайс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Кремль не может и не хочет следить за судьбой бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, который покинул страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — сказал он, комментируя сообщения, что Чубайса заметили в аэропорту Израиля. Фотографии, на которых Чубайс стоит под надписью на иврите, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Источники РБК указывали, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию.

Песков позже подтвердил, что Чубайс уволился, уточнив, что он сделал это по собственному желанию. В апреле стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» по собственному желанию и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.