Посол России в Японии обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории

Посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением администрации города Нагасаки не приглашать представителей России на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки и обвинил их в неуважении к истории.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что власти этого города вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии.

«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — написал российский дипломат в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).

Галузин добавил, что «в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры».

«До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль.», — заключил Галузин

Читайте на РБК Pro Pro «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование Инструкции Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле Прогнозы Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи

Несколько дней назад Галузи заявил, что власти Хиросимы отказались приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США 6 августа. «Организаторы пошли на упомянутый «отказ» под предлогом нашей спецоперации на Украине. Неплохо бы им помнить, что там мы вынуждены искоренять поощрявшийся коллективным Западом нацизм. Такой же самый нацизм, альянс с которым стал одной из ключевых причин национальной катастрофы, постигшей Японию в 1945 году», — сказал тогда посол.

Он назвал отказ от приглашения России «постыдным шагом» и доказательством того, что руководство Японии отвернулось от памяти своих сограждан, которые стали жертвами бомбардировки.

В конце Второй мировой войны Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. После этого правительство Японии объявило о капитуляции.



От взрывов погибли, по разным оценкам, 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии, на которых выступает и премьер-министр. Как минимум в последние два года главы правительства Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга не упоминали в речах США, но говорили, что повторение тех событий недопустимо, а память необходимо передавать следующим поколениям. Они отмечали, что важно поддерживать и укреплять режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).