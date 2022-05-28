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Посол России в Японии обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории

Посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением администрации города Нагасаки не приглашать представителей России на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки и обвинил их в неуважении к истории.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что власти этого города вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии.

«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — написал российский дипломат в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).

Галузин добавил, что «в городском руководстве продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения, в том числе контактов в сферах торговли и культуры».

«До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль.», — заключил Галузин

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Несколько дней назад Галузи заявил, что власти Хиросимы отказались приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США 6 августа. «Организаторы пошли на упомянутый «отказ» под предлогом нашей спецоперации на Украине. Неплохо бы им помнить, что там мы вынуждены искоренять поощрявшийся коллективным Западом нацизм. Такой же самый нацизм, альянс с которым стал одной из ключевых причин национальной катастрофы, постигшей Японию в 1945 году», — сказал тогда посол.

Он назвал отказ от приглашения России «постыдным шагом» и доказательством того, что руководство Японии отвернулось от памяти своих сограждан, которые стали жертвами бомбардировки.

В конце Второй мировой войны Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. После этого правительство Японии объявило о капитуляции.

От взрывов погибли, по разным оценкам, 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии, на которых выступает и премьер-министр. Как минимум в последние два года главы правительства Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга не упоминали в речах США, но говорили, что повторение тех событий недопустимо, а память необходимо передавать следующим поколениям. Они отмечали, что важно поддерживать и укреплять режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Теги
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