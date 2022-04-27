ФСБ задержала двух россиян при попытке диверсии в Белгородской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 11:55
На Кубани возбудили уголовное дело после гибели 12-летней шахматистки Спорт, 11:51
В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса Общество, 11:51
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Pro, 11:51
В Кремле заявили, что не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов Политика, 11:50
Schneider Electric продаст российские активы менеджменту Бизнес, 11:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
МИД заявил о готовности России нарастить сотрудничество по газу с Африкой Бизнес, 11:44
Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга Pro, 11:43
Хуснуллин анонсировал программу по срочному переобучению на строителей Бизнес, 11:36
Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками» Бизнес, 11:36
Звезду НБА оштрафовали на $15 тыс. за пинок по стопке полотенец Спорт, 11:32
Group-IB обнаружила в России почти 7,5 тыс. незащищенных баз данных Технологии и медиа, 11:30
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 11:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

ФСБ задержала двух россиян при попытке диверсии в Белгородской области

Задержанные рассказали, что их целью были диверсии на железнодорожных путях, по которым двигаются российские военные эшелоны

Video

При попытке диверсии на транспортном объекте в Белгородской области сотрудниками ФСБ были задержаны двое граждан России, являющихся «сторонниками украинского нацизма». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», — заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, установлено также, что указанные лица «направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС России, принимавших участие в специальной военной операции». «Подозреваемые дают признательные показания», — добавили в ФСБ.

После задержания диверсантов СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Позже ФСБ опубликовал видео, на котором задержанные признаются, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных также признал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Junko Kimura / Getty Images Как Toyota следовала своей философии во времена Великой рецессии
Статьи
Pro
Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе
Исследования
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года
Кейсы
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие
Статьи
Pro
В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот
Статьи

В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
Фото:Belinter / VK

С начала военной операции России на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах сел с украинской территории, а также о повреждениях неизвестными железнодорожных путей. В частности, 12 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе. «Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — заявил он.

После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Павлу Выменцу оперативно расследовать обстоятельства инцидента и представить доклад по результатам.

С 11 апреля в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, который вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ФСБ Белгородская область диверсия Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
Губернатор показал фотографии сел в Белгородской области после обстрела
Политика
Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter