ФСБ задержала двух россиян при попытке диверсии в Белгородской области

Задержанные рассказали, что их целью были диверсии на железнодорожных путях, по которым двигаются российские военные эшелоны

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При попытке диверсии на транспортном объекте в Белгородской области сотрудниками ФСБ были задержаны двое граждан России, являющихся «сторонниками украинского нацизма». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», — заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, установлено также, что указанные лица «направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС России, принимавших участие в специальной военной операции». «Подозреваемые дают признательные показания», — добавили в ФСБ.

После задержания диверсантов СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Позже ФСБ опубликовал видео, на котором задержанные признаются, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных также признал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

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С начала военной операции России на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах сел с украинской территории, а также о повреждениях неизвестными железнодорожных путей. В частности, 12 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе. «Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — заявил он.

После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Павлу Выменцу оперативно расследовать обстоятельства инцидента и представить доклад по результатам.

С 11 апреля в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, который вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».