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Обломки разрушенного при обстреле самолета «Мрия» увезли на утилизацию

Обломки транспортного самолета Ан-225 «Мрия», который был разрушен во время боевых действий на Украине, увезли из аэропорта Гостомеля (Киевская область) на утилизацию, пишет издание «Страна.ua».

«Мрия» был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Ан-225 «Мрия» разработан ОКБ им. О.К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т.

Об уничтожении самолета сообщил президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля. В «Укроборонпроме» пояснили, что по состоянию на утро 24 февраля самолет находился на аэродроме «Антонова» в Гостомеле для проведения ремонтных работ. Один из его двигателей был снят, и «улететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были даны». Во время боев на аэродроме самолет был разрушен.

На Украине также есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии», в 2020 году в его достройке предлагали участвовать Турции, тогда она оценивалась в $800 млн, но «денег не нашли», пояснил президент.

В мае Зеленский заявил о планах построить новый Ан-225. «В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. <...> Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — сказал он.

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Теги
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