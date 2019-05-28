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Политика ,  
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Госдеп обвинил Россию в безрассудной эскалации конфликта в Сирии
В Вашингтоне считают, что армия президента Сирии Башара Асада и оказывающие им поддержку российские военнослужащие проводят неизбирательные атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру
Морган Ортагус (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госдепартамент выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил сирийского правительства и поддерживающих их российских военнослужащих на севере арабской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», — сказала она.

Ранее 28 мая замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, выступая на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, заявил, что Россия гарантирует, что допустит превращения Идлиба во вторую Ракку с масштабной боевой операцией.

«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США, — сказал он (цитата по ТАСС). — Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе».

Политика
Минобороны сообщило о третьей за неделю атаке на Хмеймим

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая. С прошлой недели боевики не прекращают атаковать позиции армии Асада. Одна из последних крупных атак произошла 25 мая, когда по двум населенным пунктам в провинции Хама боевики выпустили более 20 снарядов. В результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семеро получили ранения. Также участились случае попыток боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, однако успешными они ни разу не были, поскольку их отражают дежурные силы противовоздушной обороны.

Автор: Анна Трунина
Теги: Госдепартамент США, Сирия, Минобороны России
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