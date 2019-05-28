Госдеп обвинил Россию в безрассудной эскалации конфликта в Сирии

В Вашингтоне считают, что армия президента Сирии Башара Асада и оказывающие им поддержку российские военнослужащие проводят неизбирательные атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру

Морган Ортагус (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госдепартамент выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил сирийского правительства и поддерживающих их российских военнослужащих на севере арабской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», — сказала она.

Ранее 28 мая замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, выступая на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, заявил, что Россия гарантирует, что допустит превращения Идлиба во вторую Ракку с масштабной боевой операцией.

«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США, — сказал он (цитата по ТАСС). — Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе».