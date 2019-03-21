Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд руб.

На сегодняшний день финансовая задолженность Центра имени Хруничева в общей сложности составляет 84 млрд руб., при этом за 2018 год она сократилась на 31 млрд руб. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

«С учетом всех вопросов, которые есть у нас, мы должны в общей сложности 84 млрд руб. Вся команда это понимает и осознает также, что именно следует сделать в этом году, чтобы эту сумму уменьшить еще», — сказал он.

По словам Варочко, у предприятия разработан план, согласно которому в 2021 и 2022 годах все долги должны быть погашены.

Гендиректор рассказал, что когда он пришел на предприятие, то у центра было 297 просроченных этапов, а сейчас их осталось всего 18. «По дебиторской задолженности с Минобороны тоже практически погасили полностью — у нас в долгах осталось всего четыре просроченных этапа», — добавил он.