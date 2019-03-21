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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд руб.

На сегодняшний день финансовая задолженность Центра имени Хруничева в общей сложности составляет 84 млрд руб., при этом за 2018 год она сократилась на 31 млрд руб. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

«С учетом всех вопросов, которые есть у нас, мы должны в общей сложности 84 млрд руб. Вся команда это понимает и осознает также, что именно следует сделать в этом году, чтобы эту сумму уменьшить еще», — сказал он.

По словам Варочко, у предприятия разработан план, согласно которому в 2021 и 2022 годах все долги должны быть погашены.

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Гендиректор рассказал, что когда он пришел на предприятие, то у центра было 297 просроченных этапов, а сейчас их осталось всего 18. «По дебиторской задолженности с Минобороны тоже практически погасили полностью — у нас в долгах осталось всего четыре просроченных этапа», — добавил он.

Варочко отметил, что долги, связанные с поставкой ракет-носителей «Протон», уже полностью закрыты, а в этом году стоит задача закрыть задолженность перед «Роскосмосом».

В ноябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Он отметил, что долги банкам предприятие начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет.

Теги: Центр им. Хруничева, долги, Алексей Варочко
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