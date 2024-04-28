Минобороны сообщило о поражении трех подразделений и 290 объектов ВСУ

Подразделения Западной группировки российской армии при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказал Бигма.

Кроме этого, артиллерийскими подразделениями группировки было поражено свыше 290 объектов ВСУ. Суммарные потери противника на данном направлении составили более 50 человек. Также были уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30.

Накануне Минобороны сообщило об ударах по железнодорожным путям в ДНР и Харьковской области. По данным ведомства, в районе населенного пункта Удачное (Покровский район на западе ДНР) был поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой. В районе Балаклеи нанесен удар по железнодорожной станции, где в этот момент в поезд грузились личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке были упомянуты в том числе САУ «Гвоздика», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.