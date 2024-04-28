Стивен Спилберг принял участие в предвыборной кампании Байдена

Обладатель «Оскара» Спилберг сотрудничает с предвыборным штабом Байдена, чтобы разработать стратегию для летнего съезда демократов, на котором выберут кандидата в президенты. По данным NBC, режиссер уже встречался с организаторами

Фото: Thomas Bohlen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборным штабом действующего президента США Джо Байдена, чтобы разработать стратегию для национального съезда демократической партии, который запланирован на август, сообщает портал Puck и подтвердил источник NBC News, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда. NBC отмечает, что режиссер появился в том числе на сборе средств для предвыборной кампании Байдена в минувшем декабре, а друг Спилберга и сооснователь DreamWorks Джеффри Катценберг также является сопредседателем кампании Байдена

По информации источника NBC, в настоящее время Спилберг не планирует снимать «фильм о событиях этого лета», хотя в 2008 году он продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы, который тогда избирался от демократической партии. Байден был вице-президентом при Обаме.

Собеседник NBC, знакомый с ситуацией, рассказал, что штаб Байдена отдельно обсуждает с Обамой возможность его появления на благотворительном мероприятии в июне вместе с Байденом. Об этом также писал портал Axios. Ожидается, что в мероприятии примут участие Катценберг и Джордж Клуни в качестве ведущих.

На съезде демократов будет выбран кандидат в президенты от партии. Байден в ходе праймериз и кокусов набрал необходимое число голосов. Его соперником от республиканской партии, как ожидается, станет бывший президент США Дональд Трамп, который также набрал «магическое число». Выборы главы государства в США состоятся в ноябре.

Стивен Спилберг — режиссер, продюсер, сценарист, один из основателей студии DreamWorks. Среди его работ — «Челюсти», «Инопланетянин», серия фильмов об Индиане Джонсе, «Парк юрского периода» и другие. Спилберг получил три «Оскара»: два — за «Список Шиндлера» (лучший фильм и лучшая режиссура) и один — за фильм «Спасти рядового Райана» (лучшая режиссура).