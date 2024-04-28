 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Стивен Спилберг принял участие в предвыборной кампании Байдена

NBC News: режиссер Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией Байдена
Сюжет
Выборы президента США
Обладатель «Оскара» Спилберг сотрудничает с предвыборным штабом Байдена, чтобы разработать стратегию для летнего съезда демократов, на котором выберут кандидата в президенты. По данным NBC, режиссер уже встречался с организаторами
Фото: Thomas Bohlen / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thomas Bohlen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборным штабом действующего президента США Джо Байдена, чтобы разработать стратегию для национального съезда демократической партии, который запланирован на август, сообщает портал Puck и подтвердил источник NBC News, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвовал во встречах с организаторами съезда. NBC отмечает, что режиссер появился в том числе на сборе средств для предвыборной кампании Байдена в минувшем декабре, а друг Спилберга и сооснователь DreamWorks Джеффри Катценберг также является сопредседателем кампании Байдена

По информации источника NBC, в настоящее время Спилберг не планирует снимать «фильм о событиях этого лета», хотя в 2008 году он продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы, который тогда избирался от демократической партии. Байден был вице-президентом при Обаме.

Bloomberg предрек Байдену «электоральную катастрофу» из-за запрета TikTok
Политика
Джо Байден

Собеседник NBC, знакомый с ситуацией, рассказал, что штаб Байдена отдельно обсуждает с Обамой возможность его появления на благотворительном мероприятии в июне вместе с Байденом. Об этом также писал портал Axios. Ожидается, что в мероприятии примут участие Катценберг и Джордж Клуни в качестве ведущих.

На съезде демократов будет выбран кандидат в президенты от партии. Байден в ходе праймериз и кокусов набрал необходимое число голосов. Его соперником от республиканской партии, как ожидается, станет бывший президент США Дональд Трамп, который также набрал «магическое число». Выборы главы государства в США состоятся в ноябре.

Стивен Спилберг — режиссер, продюсер, сценарист, один из основателей студии DreamWorks. Среди его работ — «Челюсти», «Инопланетянин», серия фильмов об Индиане Джонсе, «Парк юрского периода» и другие. Спилберг получил три «Оскара»: два — за «Список Шиндлера» (лучший фильм и лучшая режиссура) и один — за фильм «Спасти рядового Райана» (лучшая режиссура).

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Политика

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Стивен Спилберг Джо Байден съезд демократов предвыборная кампания
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Спилберг Стивен фото

Спилберг Стивен

режиссер
18 декабря 1946 года
Материалы по теме
Трамп предложил Байдену дебаты в суде
Политика
Bloomberg предрек Байдену «электоральную катастрофу» из-за запрета TikTok
Политика
Экс-помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы 2020 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Молчуны и микроменеджеры: 4 типа «плохих» руководителей — Fast Company Pro, 09:20
В Курганской области запретили продавать алкоголь на майские праздники Общество, 09:16
Радиостанции объяснили отсутствие в эфире Пугачевой и «Би-2» Технологии и медиа, 09:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Курс доллара в мае 2024 года: какой фактор будет решающим для рубля Инвестиции, 09:00
Радиохолдинги — о Пугачевой в эфире, горских мотивах и «кальянном рэпе» Технологии и медиа, 09:00
«Вы не знаете точно, где дно». Угрожает ли банкам в США новый кризис Pro, 08:57
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Парламент Ирака принял закон о запрете однополых отношений Политика, 08:45
Украина запросила у германской компании более 800 дронов Vector Политика, 08:20
Стивен Спилберг принял участие в предвыборной кампании Байдена Политика, 08:18
Три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области Политика, 07:44
На концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде задержали 40 человек Общество, 07:28
Минобороны отчиталось о 17 сбитых дронах за ночь над четырьмя регионами Политика, 07:11
МВД переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко и Парасюка Политика, 06:54