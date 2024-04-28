Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека

Глава Госдепа США должен до 8 мая отчитаться перед конгрессом, считает ли он, что Израиль нарушает международное право. Чиновники из отделов Госдепа, которые направляют Блинкену свои отчеты, разошлись в мнениях, выяснил Reuters

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Ряд высокопоставленных американских чиновников сообщили Госсектерарю США Энтони Блинкену, что не считают «достоверными или надежными» заверения Израиля о том, что он использует поставляемое США оружие в соответствии с международным гуманитарным правом, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, у этих чиновников возник спор с другой группой официальных лиц, которые, напротив, выразили Израилю полную поддержку.

Reuters напоминает, что в соответствии с Меморандумом о национальной безопасности (NSM), изданным президентом США Джо Байденом в феврале, Блинкен должен до 8 мая отчитаться перед конгрессом, считает ли он достоверными заверения Израиля в том, что использование им американского оружия не нарушает американское или международное право.

К 24 марта по меньшей мере семь отделов Госдепа направили Блинкену свои материалы по данному вопросу, некоторые из которых были засекречены, отмечает агентство. «Некоторые члены департамента высказались за принятие заверений Израиля, некоторые за их отказ, а некоторые не заняли никакой позиции», — рассказал один из источников Reuters.

В частности, с заверениями Израиля о действиях исключительно в рамках международного права не согласились в отделах «Демократия», «Права человека и труд», «Население», «Беженцы и миграция». Чиновники из этих отделов предоставили Блинкену как минимум восемь примеров действий ЦАХАЛ, которые поднимают «серьезные вопросы» о потенциальных нарушениях международного гуманитарного права, пишет Reuters.

В их число вошли «удары по охраняемым объектам и гражданской инфраструктуре»; «неоправданно высокий уровень ущерба гражданскому населению ради военного преимущества»; «препятствование расследованию нарушений или привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за значительный ущерб гражданскому населению, и убивает гуманитарных работников и журналистов». В оценке четырех отделов также упоминаются 11 случаев действий израильских военных, которые «произвольно ограничивали доставку гуманитарной помощи».

Вместе с тем Израиль поддержали в отделе «Политических и военных вопросов». Там отметили, что любая приостановка поставок оружия Израилю со стороны США вызовет «провокации со стороны Ирана и связанных с ним ополченцев». Также «заслуживающими доверия» заявления Израиля назвал спецпосланник по борьбе с антисемитизмом и посол США в Израиле Джейкоб Лью.

7 октября 2023 года ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. В результате нападения с израильской стороны погибли почти 1,2 тыс. человек. Также боевиками были взяты сотни заложников, которых увели на территорию эксклава. В ответ Израиль объявил войну палестинскому движению и начал в секторе Газа наземную операцию.

По последним данным Минздрава Палестины, в ходе боевых действий погибли свыше 34 тыс. палестинцев, ранены почти 78 тыс. Потери среди военнослужащих ЦАХАЛ с начала наземной операции составили менее 300 человек. Еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения.

На протяжении конфликта многие страны критиковали Израиль за чрезмерные действия, которые приводят к неоправданным жертвам среди мирного населения. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцев превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что никакое международное давление, «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны в вопросе уничтожения ХАМАС. Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо», подчеркивал политик.