 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года

ООН: в Газе за полгода погибло больше детей, чем в мировых конфликтах за 4 года
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
По данным Минздрава Палестины, после начала войны в секторе Газа погибли порядка 13 тыс. детей. Глава БАПОР отметил, что точные данные получить очень трудно, однако не исключил, что число жертв может быть и больше
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцеы превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года, заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Он отметил, что в условиях войны очень трудно получить точные данные, однако даже те числа, которые приводит Минздрав Палестины (свыше 34 тыс. погибших мирных жителей с октября. — РБК), «шокируют». «Это беспрецедентно, что за шесть месяцев погибли более 30 тыс. человек. Мы знаем, что среди погибших — 13 тыс. детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние 4 года», — заявил Лаззарини.

В ответ на вопрос, можно ли с уверенностью говорить, что цифра в 34 тыс. не является завышенной, он назвал данные «определенно соответствующими масштабу и числу погибших людей». «Но я даже не уверен, что это число охватывает всех тех, кто еще находится под завалами, потому что в большинстве случаев данные о числе погибших поступают в медицинские учреждения. Поэтому скажу, что предоставленные данные, к сожалению, могут быть близки к действительности. В реальности число погибших может быть даже выше или непропорционально выше. Я не считаю, что это завышенные данные», — отметил глава агентства ООН.

В ООН ответили на идею Израиля расформировать БАПОР
Политика
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

После начала войны Израиля и ХАМАС израильские власти неоднократно обвиняли БАПОР в содействии террористам и призывали ООН расформировать агентство. В частности, министр обороны Йоав Галант говорил, что в нападении ХАМАС 7 октября участвовали не менее дюжины сотрудников агентства. На этом фоне девять стран — США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада и Швейцария — решили на время прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР.

Лаззарини назвал эти действия шокирующим и указал, что они ставят под угрозу гуманитарную работу агентства во всем регионе. Он также счел «крайне безответственным» решением применять санкции ко всей организации из-за обвинений в преступных действиях против некоторых лиц.

В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года
В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
БАПОР ООН сектор Газа Израиль погибшие дети Палестина
Материалы по теме
Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа
Политика
Глава Генштаба Израиля утвердил планы продолжения войны с ХАМАС
Политика
Один из лидеров ХАМАС призвал сделать Россию гарантом безопасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека Политика, 02:53
«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Общество, 02:53
Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос» Общество, 02:31
В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года Политика, 01:55
В ДНР упразднят министерство информации Политика, 01:44
Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде Общество, 01:17
Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации Политика, 01:17
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника Политика, 00:52
Силы ПВО сбили семь украинских дронов в Брянской области Политика, 00:09
«Ъ» узнал, что следователи начали вербовать фигурантов на спецоперацию Политика, 00:05
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии Политика, 27 апр, 23:59
В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов Политика, 27 апр, 23:39
В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд Общество, 27 апр, 23:31
В Киевской и Харьковской областях прогремели взрывы Политика, 27 апр, 23:05