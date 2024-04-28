ООН: в Газе за полгода погибло больше детей, чем в мировых конфликтах за 4 года

В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года

По данным Минздрава Палестины, после начала войны в секторе Газа погибли порядка 13 тыс. детей. Глава БАПОР отметил, что точные данные получить очень трудно, однако не исключил, что число жертв может быть и больше

Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцеы превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года, заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Он отметил, что в условиях войны очень трудно получить точные данные, однако даже те числа, которые приводит Минздрав Палестины (свыше 34 тыс. погибших мирных жителей с октября. — РБК), «шокируют». «Это беспрецедентно, что за шесть месяцев погибли более 30 тыс. человек. Мы знаем, что среди погибших — 13 тыс. детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние 4 года», — заявил Лаззарини.

В ответ на вопрос, можно ли с уверенностью говорить, что цифра в 34 тыс. не является завышенной, он назвал данные «определенно соответствующими масштабу и числу погибших людей». «Но я даже не уверен, что это число охватывает всех тех, кто еще находится под завалами, потому что в большинстве случаев данные о числе погибших поступают в медицинские учреждения. Поэтому скажу, что предоставленные данные, к сожалению, могут быть близки к действительности. В реальности число погибших может быть даже выше или непропорционально выше. Я не считаю, что это завышенные данные», — отметил глава агентства ООН.

После начала войны Израиля и ХАМАС израильские власти неоднократно обвиняли БАПОР в содействии террористам и призывали ООН расформировать агентство. В частности, министр обороны Йоав Галант говорил, что в нападении ХАМАС 7 октября участвовали не менее дюжины сотрудников агентства. На этом фоне девять стран — США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада и Швейцария — решили на время прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР.

Лаззарини назвал эти действия шокирующим и указал, что они ставят под угрозу гуманитарную работу агентства во всем регионе. Он также счел «крайне безответственным» решением применять санкции ко всей организации из-за обвинений в преступных действиях против некоторых лиц.