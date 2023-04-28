«Команда против пыток» сообщила об обысках у юристов в Нижнем Новгороде по уголовному делу

«Команда против пыток» сообщила об обысках у юристов в Нижнем Новгороде

Обыск прошел в том числе у замдиректора организации Ольги Садовской. Полицейские также прибыли к офису организации

Обыски у юристов Команды против пыток в Нижнем Новгороде (Фото: no_torture / Telegram)

В Нижнем Новгороде у юристов «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался) прошли обыски, сообщается в телеграм-канале проекта.

По его информации, сотрудники уголовного розыска провели обыски по месту жительства юристов, в том числе у замдиректора организации Ольги Садовской, в семь утра. По словам источника ТАСС, у Садовской нашли неучтенные патроны, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном хранении боеприпасов.

Кроме того, полицейские собрались у офиса «Команды против пыток», для вскрытия дверей приехали сотрудники МЧС.

В «Команде против пыток» сообщили, что обыски проводились в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии. 14 апреля обыски также прошли в другом офисе организации — в Пятигорске. «Подробности дела мы не можем разглашать в интересах наших заявителей», — добавили в «Команде против пыток».

РБК обратился за комментариями в «Команду против пыток» в Нижнем Новгороде и направил запрос в областное управление МВД.

«Команда против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. До этого проект работал под названием «Комитет против пыток», но в июне 2022 года его в третий раз признали иностранным агентом. В графе иностранных источников финансирования был указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток».

После признания иноагентом «Комитет против пыток» решил самоликвидироваться как юридическое лицо и продолжил работать под новым названием.