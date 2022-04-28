Фонд Мильнера пообещал пожертвовать $100 млн беженцам с Украины

Фонд совместно с Airbnb, Flexport и Spotify учредил инициативу Tech For Refugees, в рамках которой будут направлять беженцам помощь и предоставлять жилье

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Фонд предпринимателя Юрия Мильнера и его супруги Юлии Breakthrough Prize пожертвует беженцам с Украины $100 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном порталом PR Newswire.

Фонд совместно с рядом крупных технологических компаний, в том числе Airbnb, Flexport и Spotify учредил инициативу Tech For Refugees для содействия оказанию гуманитарной помощи беженцам по всему миру.

«Первоначальный взнос от фонда Breakthrough Prize составляет $100 млн. Большая часть средств будет направлена на поддержку гражданских лиц, покидающих Украину. Это будет первым шагом перед распространением действия инициативы на другие регионы», — говорится в заявлении.

Компании — партнеры инициативы «используют свои опыт и сети» для помощи беженцам. В частности, Airbnb предоставит бесплатное жилье на краткий срок до 100 тыс. беженцев с Украины; Flexport.org, подразделение цифровой экспедиторской компании Flexport, поможет в организации доставки больничных коек, оборудования для неотложной медицинской помощи и других грузов для беженцев. В сообщении говорится, что компания уже направила два самолета помощи украинцам.

По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 5 млн беженцев. Наибольшее число из них приняла Польша (2,9 млн), Румыния (801,5 тыс.), Россия (641,7 тыс.). В Венгрию отправились 507,8 тыс. человек, в Молдавию — 439,2 тыс., в Словакию — 363,9 тыс.

Spotify обещает бесплатно предоставить украинским беженцам доступ к плану Premium, а также начать долгосрочные исследования в области использования музыки для поддержки лечения детей, пострадавших в войнах.

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«Tech For Refugees нацелена как на поддержку существующих гуманитарных программ, так и на финансирование новых, оказывающих помощь беженцам, столь необходимую им. Инициатива открыта для новых партнеров в технологическом секторе и свежих идей», — говорится в сообщении.

Forbes отмечает, что международный венчурный фонд Мильнера DST Global и Breakthrough Foundation ранее уже жертвовали $5,5 млн проекту Stand With Ukraine актеров Милы Кунис и Эштона Катчера. Также Breakthrough Foundation обещал выделить $3 млн на поддержку пострадавших на Украине и еще $3 млн — организациям, оказывающим помощь уехавшим из этой страны ученым.

Издание приводит слова Мильнера из разговора с Forbes USA. Предприниматель заявил, что инициатива Tech for Refugees важна для него из-за личных связей с Украиной.

«Моя семья по отцовской линии украинская, и в детстве я провел там много лет с двоюродными братьями. Наша обязанность сейчас — ответить на неотложные нужды беженцев, направив наши связи и ресурсы на эту гуманитарную катастрофу», — сказал Мильнер.

Forbes называет Мильнера «самым влиятельным технологическим инвестором в России». Мильнер родился в Москве и окончил МГУ. На сайте бизнесмена, обратил внимание Forbes, он указан как израильский инвестор. Мильнер получил гражданство этой страны в 1999 году, а с 2014 года живет в Калифорнии. По словам предпринимателя, он не был в России с 2014 года, не имеет активов в стране. Американский Forbes оценивает его состояние в $7,3 млрд.