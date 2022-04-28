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Экс-губернатора Хорошавина осудили на 15 лет по второму делу

Экс-глава Сахалинской области сейчас отбывает 13-летний срок в колонии строгого режима по первому коррупционному делу. По второму делу о взятках ему дали 15 лет, их он будет отбывать также в колонии строгого режима
Александр Хорошавин
Александр Хорошавин (Фото: Иван Балов / ТАСС)

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции, передает портал Sakh.com.

Кроме того, экс-глава региона должен будет выплатить 500 млн руб. штрафа.

Проходивший по тому же делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил девять лет колонии строгого режима.

Как пишет портал, приговор Хорошавину и Лескину судья оглашала в течение четырех дней. Во время оглашения заключительной части, где называется непосредственно назначенный срок, Хорошавин читал книгу и не прервался, отмечает Sakh.com.

Хорошавин сейчас отбывает срок по первому делу. В феврале 2018 года экс-губернатора приговорили к 13 годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток и отмывании денег. Вместе с ним сроки получили его бывший советник Андрей Икрамов (9,5 года колонии строгого режима), экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин (8 лет колонии), бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов (2,5 млн руб. штрафа).

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Политика
Александр Хорошавин

Позже началось расследование по второму коррупционному делу. В апреле 2020 года прокуратура утвердила обвинение. Экс-губернатора обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток), ч. 1 ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК (приготовление к получению взяток).

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По версии следствия, группа чиновников, которую возглавлял Хорошавин, организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн руб. от граждан, которые хотели участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска. В заключении утверждалось, что преступления совершались в период с мая по ноябрь 2014 года.

По делу также проходят бывший мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин и экс-сотрудник правительства Анатолий Макаров. Их объявили в международный розыск, так как они скрылись за границей, пишет Sakh.com.

Еще одним фигурантом был бывший глава секретариата Сахалинской области Вячеслав Горбачев. В октябре 2019 года ему дали 7,5 года  условно.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Александр Хорошавин Сахалинская область коррупция взятки
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