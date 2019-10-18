Главному свидетелю по делу экс-губернатора Хорошавина дали условный срок

Городской суд Южно-Сахалинска приговорил к 7,5 года условно с испытательным сроком в пять лет бывшего руководителя секретариата Сахалинской области Вячеслава Горбачева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда, Горбачев, который по требованию экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина находил бизнесменов, чтобы договариваться с ними о взятке, в своем последнем слове полностью признал вину по каждому эпизоду.

Ранее именно Горбачев проходил в качестве главного свидетеля во время процесса по делу отношении Хорошавина. Последний в 2018 году был признан виновным по восьми эпизодам получения взятки, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным следствия, вместе с соучастниками он получил взятки на общую сумму 522 млн руб.

Бывшего главу Сахалинской области, который до суда провел под арестом около трех лет, приговорили к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн руб. Помимо этого в госсобственность передали его имущество и счета на общую сумму 1,8 млрд руб.