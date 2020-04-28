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Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами выразил соболезнования всем жителям страны, которые потеряли родных и близких из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Горечь потерь и груз усталости, тревог, неопределенности — это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы», — отметил глава государства.

По словам Путина, многие россияне пока не почувствовали угрозу от COVID-19, но опасность еще не миновала. Он предостерег граждан от поездок на природу и походов в гости на предстоящих майских праздниках, которые станут решающими в борьбе с коронавирусом.

Путин заявил о «верхней планке» риска заражения коронавирусом в России
Общество
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Во время своего обращения к россиянам 28 апреля Путин сообщил, что риски заразиться коронавирусом в стране «выходят на верхнюю планку». По словам главы государства, пик эпидемии еще не пройден, хотя темпы распространения заболевания удалось затормозить.

Путин отметил, что стабилизировать число новых случаев COVID-19 удалось благодаря ответственности миллионов человек, которые прислушались к рекомендациям врачей и предписаниям властей. При этом ситуация все равно остается очень сложной.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Президент призвал к предельной собранности и дисциплине всех жителей, так как от этого зависит стабилизация эпидемиологической обстановки в России и сроки возврата к нормальному ритму жизни.

По данным оперативного штаба, в России от коронавируса умерли 867 человек. За сутки число жертв COVID-19 выросло на 72. Больше половины из погибших приходится на Москву — в столице умерли 479 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, коронавирус, жертвы
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