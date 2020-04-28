Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами выразил соболезнования всем жителям страны, которые потеряли родных и близких из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Горечь потерь и груз усталости, тревог, неопределенности — это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы», — отметил глава государства.

По словам Путина, многие россияне пока не почувствовали угрозу от COVID-19, но опасность еще не миновала. Он предостерег граждан от поездок на природу и походов в гости на предстоящих майских праздниках, которые станут решающими в борьбе с коронавирусом.

Во время своего обращения к россиянам 28 апреля Путин сообщил, что риски заразиться коронавирусом в стране «выходят на верхнюю планку». По словам главы государства, пик эпидемии еще не пройден, хотя темпы распространения заболевания удалось затормозить.