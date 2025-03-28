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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве пройдет встреча представителей Генштабов стран, которые на 100% готовы к отправке своего контингента на Украину», заявил Зеленский. Москва называла неприемлемым появление европейских войск в зоне конфликта
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

В течение недели в Киеве пройдет встреча в узком составе представителей Генштабов по вопросу отправки контингента ЕС на Украину, заявил на брифинге украинский лидер Владимир Зеленский.

«Не все приедут, мы приглашаем узкий круг — Франция, Британия и Украина точно будут», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»). — Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение».

Зеленский уточнил, что участниками встречи станут страны, «которые на 100% готовы к отправке своего контингента на территорию Украины». После этого пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности и итоговый саммит по гарантиям безопасности.

Накануне в Париже прошел саммит «коалиции желающих», участники которого обсуждали инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по гарантиям безопасности Киеву после окончания конфликта.

AP узнало варианты размещения европейских войск на Украине
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

По данным Associated Press, в ЕС рассматривают разные варианты размещения своих войск — в центральной или западной частях Украины, а также в другой стране. Bloomberg оценивал численность возможного контингента до 30 тыс.

Россия осуждает любую помощь Украине, считая, что она затягивает конфликт и не сможет изменить его исход. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о необходимости «говорить о первопричинах» конфликта и называл неприемлемой отправку европейских миротворцев.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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