Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину

В Киеве пройдет встреча представителей Генштабов стран, которые на 100% готовы к отправке своего контингента на Украину», заявил Зеленский. Москва называла неприемлемым появление европейских войск в зоне конфликта

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

В течение недели в Киеве пройдет встреча в узком составе представителей Генштабов по вопросу отправки контингента ЕС на Украину, заявил на брифинге украинский лидер Владимир Зеленский.

«Не все приедут, мы приглашаем узкий круг — Франция, Британия и Украина точно будут», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»). — Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение».

Зеленский уточнил, что участниками встречи станут страны, «которые на 100% готовы к отправке своего контингента на территорию Украины». После этого пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности и итоговый саммит по гарантиям безопасности.

Накануне в Париже прошел саммит «коалиции желающих», участники которого обсуждали инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по гарантиям безопасности Киеву после окончания конфликта.

По данным Associated Press, в ЕС рассматривают разные варианты размещения своих войск — в центральной или западной частях Украины, а также в другой стране. Bloomberg оценивал численность возможного контингента до 30 тыс.

Россия осуждает любую помощь Украине, считая, что она затягивает конфликт и не сможет изменить его исход. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о необходимости «говорить о первопричинах» конфликта и называл неприемлемой отправку европейских миротворцев.