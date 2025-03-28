Минюст объявил иноагентом комментатора Шмурнова и рэпера Fuze Krec
Минюст расширил реестр иноагентов, включив туда еще пятерых человек. Теперь в реестре 964 строки. Список пополнили:
- Александр Шмурнов — спортивный комментатор;
- Артем Бровков — рэпер;
- Ирина Щербакова — российская правозащитница, историк и публицист, соосновательница «Мемориала» (признан иноагентом, ликвидирован в 2021 году, );
- Ксения Черепанова — член регионального бюро партии «Яблоко»;
- Интернет-проект «Объектив».
Как объясняет Минюст, Шмурнов распространял недостоверную информацию о решениях властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил России, а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Он проживает за границей.
Шмурнов в разные годы работал на НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», занимал должность главреда сайта «Чемпионат». Он покинул «Матч ТВ» в марте 2022 года, уехал в Южную Америку и выступил с антивоенным заявлением.
Бровков — автор хип-хоп проекта Krec, выступающий под псевдонимом Fuze. В 2022-м он выступил против проведения военной операции на Украине и покинул Россию, продолжает музыкальную деятельность за границей.
В предыдущий раз реестр иноагентов расширили 21 марта. Тогда статус иноагентов присвоили бывшему бас-гитаристу и одному из основателей панк-группы «Король и Шут» Александру Балунову (Балу), следует из заявления на сайте ведомства, режиссеру Ивану Вырыпаеву, писателю Михаилу Шишкину,
учредителю абхазской «Нужной газеты» Изиду Чаниа, художнику Станиславу Комиссарову (Слава ПТРК), абхазской журналистке Низфе Аршбе.
Читайте РБК в Telegram.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов