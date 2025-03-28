Минюст объявил иноагентом комментатора Шмурнова и рэпера Fuze Krec

Кроме Шмурнова и Артема Бровкова с псевдонимом Fuze, иноагентами стали интернет-проект «Объектив», Ирина Щербакова и Ксения Черепанова

Александр Шмурнов (Фото: Вова Жабриков / ura.ru / ТАСС)

Минюст расширил реестр иноагентов, включив туда еще пятерых человек. Теперь в реестре 964 строки. Список пополнили:

Александр Шмурнов — спортивный комментатор;

Артем Бровков — рэпер;

Ирина Щербакова — российская правозащитница, историк и публицист, соосновательница «Мемориала» (признан иноагентом, ликвидирован в 2021 году, );

Ксения Черепанова — член регионального бюро партии «Яблоко»;

Интернет-проект «Объектив».

Как объясняет Минюст, Шмурнов распространял недостоверную информацию о решениях властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил России, а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Он проживает за границей.

Шмурнов в разные годы работал на НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», занимал должность главреда сайта «Чемпионат». Он покинул «Матч ТВ» в марте 2022 года, уехал в Южную Америку и выступил с антивоенным заявлением.

Бровков — автор хип-хоп проекта Krec, выступающий под псевдонимом Fuze. В 2022-м он выступил против проведения военной операции на Украине и покинул Россию, продолжает музыкальную деятельность за границей.

В предыдущий раз реестр иноагентов расширили 21 марта. Тогда статус иноагентов присвоили бывшему бас-гитаристу и одному из основателей панк-группы «Король и Шут» Александру Балунову (Балу), следует из заявления на сайте ведомства, режиссеру Ивану Вырыпаеву, писателю Михаилу Шишкину,

учредителю абхазской «Нужной газеты» Изиду Чаниа, художнику Станиславу Комиссарову (Слава ПТРК), абхазской журналистке Низфе Аршбе.