Минюст признал иноагентом бывшего гитариста «Короля и Шута»

Александр Балунов (Фото: balutelegram / Telegram)

Минюст признал иностранным агентом бывшего бас-гитариста и одного из основателей панк-группы «Король и Шут» Александра Балунова, следует из заявления на сайте ведомства.

Также в обновленный список иноагентов попали:

режиссер театра и кино Иван Вырыпаев;

единственный лауреат всех трех главных российских литературных премий Михаил Шишкин (премии «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер»);

учредитель абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа;

уличный художник Станислав Комиссаров (Слава ПТРК);

абхазская журналистка Низфа Аршба.

Также из реестра в связи с ликвидацией исключена красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа».

Все внесенные в реестр иноагентов лица кроме Аршбы принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, говорится в заявлении Минюста. Также внесенные в список распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти и выступали против военной операции на Украине, отметили в министерстве.

Аршбу Минюст обвинил в распространении недостоверных сведений об избирательной системе России. В ведомстве указали, что она является учредителем и руководителем иностранного издания. Журналистка руководит изданием «Аишара».

Чаниа, как заявили в Минюсте, сотрудничает с сетевым ресурсом, который связан с организацией, включенной в перечень нежелательных в России. Шишкин кроме прочего «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», пояснил Минюст.

Шишкин, Комиссаров, Вырыпаев и Балунов проживают за пределами России, добавили в ведомстве.

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