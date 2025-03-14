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Политика ,  
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Минюст включил в реестр иноагентов автора подкаста «Закат империи»

Минюст признал иноагентами автора подкаста «Закат империи» Андрея Аксенова, писателей Аллу Боссарт и Германа Обухова
Алла Боссарт
Алла Боссарт (Фото: Анвар Галеев / Global Look Press)

Писательница Алла Боссарт, общественно-политический деятель Герман Обухов и автор подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов включены в реестр иноагентов, следует из данных на сайте российского Минюста.

Как уточнили в ведомстве, Аксенов принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, публиковал «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступал против военной операции на Украине.

Решение насчет Боссарт и Обухова приняли по тем же причинам, а также из-за «недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа» российской армии.

РБК обратился за комментарием к Алле Боссарт.

Сейчас реестр Минюста содержит 953 человека и организации.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Аксенов — историк, проживает за пределами России. В 2020 году «Закат империи» вошел в список самых популярных подкастов на «Яндекс. Музыке». Еще одним популярным подкастом Аксенова о роли бизнеса в истории стал «Время и деньги». На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которую признали экстремистской и запретили в России) он прокомментировал попадание в реестр Минюста словами «долой самодержавие».

Обухов — уроженец Челябинска, окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1970-е годы написал свою первую книгу «Погаснувший рассвет», при попытке передать рукопись издателю был задержан и приговорен к четырем годам лишения свободы и ссылке «за антисоветскую пропаганду и агитацию». После освобождения эмигрировал в США, получил американское гражданство. В 2014 году Обухов переехал в Киев, где основал фонд Stop Inform Terror.

Боссарт родилась в Москве и окончила факультет журналистики МГУ. В течение 15 лет была обозревателем «Новой газеты», одновременно писала стихи, прозу, сценарии к фильмам и сериалам, издавала книги. В 2014 году подписала письмо КиноСоюза с критикой событий в Крыму и на юго-востоке Украины, в 2020-м выступила в поддержку протестных акций в Белоруссии.

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