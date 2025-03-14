Минюст включил в реестр иноагентов автора подкаста «Закат империи»
Писательница Алла Боссарт, общественно-политический деятель Герман Обухов и автор подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов включены в реестр иноагентов, следует из данных на сайте российского Минюста.
Как уточнили в ведомстве, Аксенов принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, публиковал «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступал против военной операции на Украине.
Решение насчет Боссарт и Обухова приняли по тем же причинам, а также из-за «недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа» российской армии.
РБК обратился за комментарием к Алле Боссарт.
Сейчас реестр Минюста содержит 953 человека и организации.
Обухов — уроженец Челябинска, окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1970-е годы написал свою первую книгу «Погаснувший рассвет», при попытке передать рукопись издателю был задержан и приговорен к четырем годам лишения свободы и ссылке «за антисоветскую пропаганду и агитацию». После освобождения эмигрировал в США, получил американское гражданство. В 2014 году Обухов переехал в Киев, где основал фонд Stop Inform Terror.
Боссарт родилась в Москве и окончила факультет журналистики МГУ. В течение 15 лет была обозревателем «Новой газеты», одновременно писала стихи, прозу, сценарии к фильмам и сериалам, издавала книги. В 2014 году подписала письмо КиноСоюза с критикой событий в Крыму и на юго-востоке Украины, в 2020-м выступила в поддержку протестных акций в Белоруссии.
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