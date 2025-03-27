Главком ВСУ заявил о передислокации резервов ВСУ в Сумской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации резервов.
По словам Сырского, он прибыл в Сумскую область из-за «увеличения интенсивности действий» российской армии. «Работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях. <…> Принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов», — написал главком ВСУ в телеграм-канале.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. 12 марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область.
Минобороны России в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. В сообщении ведомства от 27 марта говорится, что авиацией и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ вблизи более десяти населенных пунктов Сумской области.
9 марта Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области. Населенный пункт расположен примерно в километре от села Свердликово под Суджей в Курской области.
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