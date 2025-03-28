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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины раскрыл детали «морского перемирия»

МИД Украины: соглашение о перемирии в Черном море не касается военных судов
Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение о перемирии в Черном море касается всех украинских портов региона и не распространяется на российские военные суда, заявили в МИД Украины. Кремль заявлял, что оно заработает после выполнения условий России
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства, оно не распространяется на российские военные суда, заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий

«Перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства», — сказал он (цитата по «Зеркалу недели»), добавив, что у Киева в таком случае «будет полное право на самозащиту».

По словам Тихого, перемирие касается всех украинских портов черноморского региона.

Кремль назвал условия запуска новой «черноморской инициативы»
Политика
Фото:Владимир Горовых / ТАСС

В Белом доме после переговоров с украинской и российской делегациями в Эр-Рияде 24 марта заявили, что США договорились с представителями Москвы и Киева исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Кремль сообщал, что Россия и США достигли договоренности насчет реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства, после отмены ряда санкций, в том числе против Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями». Представитель МИД Украины в то же время заявил, что временное прекращение огня не является восстановлением Черноморской зерновой инициативы.

По словам Тихого, ключевая ответственность за соблюдение перемирия лежит на Соединенных Штатах, «поскольку именно они консолидировали эти договоренности». В похожем ключе высказывался президент Украины Владимир Зеленский: как заявил украинский лидер, доверие к США и президенту Дональду Трампу будет зависеть от того, как Вашингтон отреагирует на возможные нарушения со стороны России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что новая «черноморская инициатива» заработает после выполнения условий, аналогичных прошлой зерновой сделке. То соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано летом 2022 года в Стамбуле, оно предполагало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Черное море Украина Военная операция на Украине США
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