Главком ВМФ назвал «самым разрушительным» оружие на подлодках ТОФ
Оружие, которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, передает «РИА Новости».
«Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — заявил Моисеев.
Он отметил, что на протяжении 50 лет 25-я дивизия подлодок применяет самые сложные системы — атомные подводные крейсера, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие».
25-й дивизия подводных лодок Тихоокеанского флота вооружена подводными крейсерами проекта 955 «Борей» и модернизированные до проекта 955А «Борей-А».
В конце 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал передачу ВМФ еще трех стратегических ракетоносцев «Борей-А». Кроме того, глава государства уточнил, что строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе строительства.
Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева
Кадры стрельбы в офисе Wildberries
Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»
В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов