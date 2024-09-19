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Политика ,  
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Главком ВМФ назвал «самым разрушительным» оружие на подлодках ТОФ

Главком ВМФ заявил о высокой готовности применения оружия подлодок ТОФ

Оружие, которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, передает «РИА Новости».

«Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — заявил Моисеев.

Он отметил, что на протяжении 50 лет 25-я дивизия подлодок применяет самые сложные системы — атомные подводные крейсера, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

25-й дивизия подводных лодок Тихоокеанского флота вооружена подводными крейсерами проекта 955 «Борей» и модернизированные до проекта 955А «Борей-А».

В конце 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал передачу ВМФ еще трех стратегических ракетоносцев «Борей-А». Кроме того, глава государства уточнил, что строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе строительства.

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Минобороны Тихоокеанский флот Александр Моисеев подлодки оружие
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