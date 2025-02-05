Путин вывел моряков и летчиков из подчинения военных округов

Военные округа лишили статуса межвидового объединения и реорганизовали их командования в управления, следует из указа президента. С этой инициативой выступало Минобороны для оптимизации структуры управления армией

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В России военные округа утратили межвидовой статус, следует из соответствующего указа президента Владимира Путина.

Согласно документу, из пункта 1 Положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации будет исключено слово «межвидовым».

«Военный округ Вооруженных сил Российской Федерации является основной военно-административной единицей Российской Федерации, межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации и создается для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации в установленных границах ответственности», — говорилось в первом пункте документа.

Таким образом, из подчинения военным округам вышли Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). Также будут заменены управлениями объединенные стратегические командования, а органы военной полиции продолжат подчиняться округам.

Согласно указу президента, к задачам военного округа добавится «проведение работы, связанной с поступлением граждан в мобилизационный людской резерв вооруженных сил».

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Сейчас в России пять военных округов: Московский, Ленинградский, Центральный, Восточный и Южный. В последний в 2023 году включили ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В его зону ответственности также входят Крым и Севастополь. К задачам военных округов относятся прогнозирование и оценка угроз, подготовка предложений по проведению оборонной политики и проведение мероприятий стратегического сдерживания.

Минобороны России предложило реорганизовать военные округа в июне 2024 года для оптимизации структуры управления армией. Ведомство также объясняло необходимость лишения межвидового статуса военных округов «изменением организационно-штатной структуры вооруженных сил», в том числе переподчинением российских флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ, а военно-воздушных сил и противовоздушной обороны — главному командованию ВКС.