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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква»

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта о новостях регионов «Говорит НеМосква»
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доступ к сайту проекта о новостях из регионов России «Говорит НеМосква» ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора.

«Роскомнадзор уведомил нас о блокировке сайта «НеМосквы». Какие именно наши публикации противоречат нынешнему российскому законодательству, нам при этом даже не сообщили», — прокомментировала произошедшее команда проекта в телеграм-канале.

В «Говорит НеМосква» отметили, что «были готовы к такому обороту событий».

РБК также направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

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Фото:Evelyn Denich / dpa / Global Look Press

«Говорит НеМосква» позиционирует себя как независимое медиа об историях и новостях из регионов России. Проект был запущен осенью 2022 года.

Главный редактор «Говорит НеМосква» Виктор Мучник ранее возглавлял томскую телекомпанию и новостной интернет-ресурс ТВ2.

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ТВ2 работала как телекомпания с 1991 по 2014 год. В декабре 2014 года телеканал лишили эфира и лицензии на вещание, после чего ТВ2 продолжил работу без лицензии СМИ в качестве интернет-портала.

После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту ТВ2.

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Роскомнадзор блокировка блокировка сайта журналисты
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