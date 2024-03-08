Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква»
Доступ к сайту проекта о новостях из регионов России «Говорит НеМосква» ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора.
«Роскомнадзор уведомил нас о блокировке сайта «НеМосквы». Какие именно наши публикации противоречат нынешнему российскому законодательству, нам при этом даже не сообщили», — прокомментировала произошедшее команда проекта в телеграм-канале.
В «Говорит НеМосква» отметили, что «были готовы к такому обороту событий».
РБК также направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.
«Говорит НеМосква» позиционирует себя как независимое медиа об историях и новостях из регионов России. Проект был запущен осенью 2022 года.
Главный редактор «Говорит НеМосква» Виктор Мучник ранее возглавлял томскую телекомпанию и новостной интернет-ресурс ТВ2.
ТВ2 работала как телекомпания с 1991 по 2014 год. В декабре 2014 года телеканал лишили эфира и лицензии на вещание, после чего ТВ2 продолжил работу без лицензии СМИ в качестве интернет-портала.
После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту ТВ2.
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