Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России

Ранее домен коротких ссылок мессенджера Telegram — t.me — появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, в качестве обоснования было указано требование Генпрокуратуры. Некоторое время спустя его оттуда убрали

Блокировка Telegram на территории России в настоящее время исключена, говорится в заявлении Роскомнадзора в канале мессенджера.

Так ведомство прокомментировало появление домена t.me, принадлежащего Telegram, в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Домен был внесен в реестр вечером 29 октября по требованию Генпрокуратуры. По данным РКН, поводом стало нарушение ст. 15.3 закона об информации, которая подразумевает ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые распространяют призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Некоторое время спустя домен исчез из реестра.

Как отмечает «Роскомсвобода», отслеживающая блокировки в русском сегменте интернета, в реестр запрещенной информацией попали три ссылки на каналы с данными о военной операции на Украине.

После начала боевых действий 24 февраля Роскомнадзор обязал СМИ освещать их на основании информации из российских официальных источников. Впоследствии регулятор, ссылаясь на статью 15.3 закона об информации, заблокировал сайты сотен зарубежных и российских СМИ.

Рскомнадзор в 2018 году пытался заблокировать мессенджер в России, соответствующее ходатайство ведомства удовлетворил Таганский суд Москвы. Несмотря на это, он продолжал работать с некоторыми перебоями. В июне 2020-го создатель Telegram Павел Дуров заявил, что Роскомнадзор принял решение официально разблокировать мессенджер. Ведомство объяснило это готовностью руководства Telegram «противодействовать терроризму и экстремизму».