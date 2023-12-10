 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ

iDnes: Прага разрешила 150 чехам присоединиться к ВСУ, большинству отказали
Сюжет
Военная операция на Украине
Заявки на службу в украинской армии направили 553 гражданина Чехии, были одобрены только 152. Россия считает иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, наемниками
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Чехии разрешили 151 гражданину и одной гражданке страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом пишет iDnes.

Данные приведены за период с 24 февраля 2022-го по 1 декабря 2023 года. Всего было направлено 553 прошения, в том числе от четырех женщин. Их заявления рассматривали чешские МИД, МВД и Минобороны, а затем президенты: сначала Милош Земан, а затем сменивший его Петр Павел.

iRozhlas отмечает, что многие чехи воюют на Украине без разрешения властей. В марте 2022-го премьер Петр Фиала и Земан договорились не наказывать тех граждан, которые отправятся воевать за Киев без разрешения — прежде им грозило до пяти лет лишения свободы за службу в иностранных вооруженных силах.

Спор шел по вопросу, можно ли считать чехов в составе ВСУ солдатами НАТО, но стороны пришли к выводу, что их будут рассматривать в качестве частных лиц, рассказали источники Aktuálně.cz. По возвращении они не смогут претендовать на военную пенсию и не получат статус ветеранов.

Власти Шри-Ланки заявили, что пресекли вербовку наемников на Украину
Политика
Али Сабри

В первые дни после начала российской военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил, что будет создан интернациональный легион территориальной обороны для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа.

В марте этого года американская газета The New York Times писала, что в легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали украинские власти страны. В июле французская телерадиокомпания RTL выяснила, что вступающие в легион иностранцы подписывают контракт с ВСУ, им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб. по курсу на момент публикации) или €3 тыс. (около 300 тыс. руб.), если они служат на передовой.

Российская сторона расценивает воюющих на стороне ВСУ иностранцев наемниками. В прошедшем июле Минобороны заявило, что с начала военной операции для участия в боевых действия на стороне Киева было привлечено свыше 11,6 тыс. человек из 84 государств. Ведомство уточняло, что к концу июня около 5 тыс. наемников были убиты, еще примерно столько же сбежали с территории Украины.

Читайте на РБК Pro
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist
Как получить уверенную походку и красивый рельеф ноги
Как изменится EdTech через 20 лет. И во что инвестору вложиться сейчас
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия Петр Павел Милош Земан добровольцы Украина ВСУ
Материалы по теме
В Чехии рассмотрят заморозку «Московского двора» из-за санкций
Политика
Президент Чехии признал невыполнение данных Украине обещаний
Политика
Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
В Курской области поселок и село остались без света после обстрела Политика, 16:19
Лавров рассказал, сколько будет работать министром иностранных дел Политика, 16:17
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 16:02
Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ Политика, 15:59
«Динамо» из-за пенальти упустило победу над «Факелом» Спорт, 15:53
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:39
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным Политика, 15:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Алиев рассказал о росте поставок азербайджанского газа в Европу Экономика, 15:31
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 15:27
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха Политика, 15:25
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 15:16
Джокович заявил, что не может назвать Федерера и Надаля друзьями Спорт, 15:08
Завхоза брянской школы отправили под домашний арест после стрельбы Общество, 15:02
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 14:52