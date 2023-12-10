Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ

Заявки на службу в украинской армии направили 553 гражданина Чехии, были одобрены только 152. Россия считает иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, наемниками

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Чехии разрешили 151 гражданину и одной гражданке страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом пишет iDnes.

Данные приведены за период с 24 февраля 2022-го по 1 декабря 2023 года. Всего было направлено 553 прошения, в том числе от четырех женщин. Их заявления рассматривали чешские МИД, МВД и Минобороны, а затем президенты: сначала Милош Земан, а затем сменивший его Петр Павел.

iRozhlas отмечает, что многие чехи воюют на Украине без разрешения властей. В марте 2022-го премьер Петр Фиала и Земан договорились не наказывать тех граждан, которые отправятся воевать за Киев без разрешения — прежде им грозило до пяти лет лишения свободы за службу в иностранных вооруженных силах.

Спор шел по вопросу, можно ли считать чехов в составе ВСУ солдатами НАТО, но стороны пришли к выводу, что их будут рассматривать в качестве частных лиц, рассказали источники Aktuálně.cz. По возвращении они не смогут претендовать на военную пенсию и не получат статус ветеранов.

В первые дни после начала российской военной операции на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил, что будет создан интернациональный легион территориальной обороны для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа.

В марте этого года американская газета The New York Times писала, что в легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали украинские власти страны. В июле французская телерадиокомпания RTL выяснила, что вступающие в легион иностранцы подписывают контракт с ВСУ, им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб. по курсу на момент публикации) или €3 тыс. (около 300 тыс. руб.), если они служат на передовой.



Российская сторона расценивает воюющих на стороне ВСУ иностранцев наемниками. В прошедшем июле Минобороны заявило, что с начала военной операции для участия в боевых действия на стороне Киева было привлечено свыше 11,6 тыс. человек из 84 государств. Ведомство уточняло, что к концу июня около 5 тыс. наемников были убиты, еще примерно столько же сбежали с территории Украины.